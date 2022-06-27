Muzip bir ilk roman: Unutursam Geçer Belki

Muzip bir ilk roman: Unutursam Geçer Belki

Unutursam Geçer Belki, hatıralardan köşe bucak kaçmayı çıkış yolu olarak gören bir kız çocuğunun hikâyesine tanık olacağımız Unutursam Geçer Belki, mizahın dramla dans ettiği bir ilk kitap...

İnci Büşra Aksak; kayıp ve ayrılıkların bıraktığı yaraları unutarak saracağına inanan haşarı bir kız çocuğunun gözünden büyülü bir evrene konuk ediyor bizi. Unutursam Geçer Belki, çocuk tarafınızı kıkırdatırken büyümek zorunda kalan yanınıza gözyaşartıcı damlalar armağan edecek.

Sofradan eksilen tabakların ve artık yalnızca aile fotoğraflarından görebileceğimiz yüzlerin gerçekliğini kabullenmek hepimiz için zor olmuştur. Bıraktıkları boşluklara alışmak için türlü yollara başvururuz.

Kayıplar...

Altı yaşındaki Melike ise yas sürecinden sıyrılmak için akıllara zarar bir çözüm buluyor. Geçmişle arasındaki köprüleri, hatıralarının kaydedildiği kasetleri zihninden tak diye silivermek suretiyle yakıyor. Kayıpların neticesinde değişen dinamiklerin alt üst ettiği kısacık hayatına arada bir cızırtılar karışıyor. CıZzZZ!





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Hatıraları silmek

Belli ki hatıraları silmek o kadar kolay olmayacak, sofrada kalanlar hatırladıkça gidenlerin anısı yaşamaya devam edecek. Bu gönülsüz hatırlama hali Melike’ye o soruyu sorduracak:

Unutursam geçer mi gerçekten?

Kitaptan...

"Bildiği gibi gelen hayata koltukta mayışırken hazırlıksız yakalanmak yerine ona karşı antibiyotiklerim için uyguladığım taktiği kullanmaya karar verdim. Gözlerini kapa, burnunu tıka, hızlıca sindir; olsun ve bitsin."





