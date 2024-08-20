New York Times 21. yüzyılın en iyi 100 kitaplarını seçti: Elena Ferrante listeye damga vurdu

Edebiyat dünyasının büyük ilgi gösterdiği listeye, eserleri Türkçeye çevrilen Elena Ferrante'nin kitapları damga vurdu. New York Times'a göre 21. yüzyılın en iyi kitabı Ferrante'nin Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım adlı kitabı olurken, yazarın Kayıp Kızın Hikâyesi adlı romanı 80'inci, Sen Gittin Gideli adlı romanı ise 92'nci sırada kendine yer buldu.
Napoli Romanları serisinin birinci kitabı olan Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım Türkçe baskısıyla okurların yoğun ilgisini çeken roman, yine Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım adında; Chiara Lagani ve Mara Cerri imzasını taşıyan kitap, Çizgi dizisinden çıkan kitaba da ilham oldu.
New York Times'ın sitesinde yayınlanan listede Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım ile ilgili şu değerlendirmelere yer verildi;
BİRÇOK ÖĞREYİ HARMANLAYAN YAZAR VURGUSU
"Ferrante'nin dört kitaplık sürükleyici Napoli Romanları serisinin ilk cildi, okuyucuları İtalya'nın Napoli kentinde yoksul ve şiddet dolu bir mahallede büyüyen iki kızla tanıştırdı: çalışkan, itaatkâr Elena ve keskin zekâsına rağmen ailesinin yetersiz imkânları tarafından görünüşte kısıtlanan karizmatik, vahşi arkadaşı Lila. Bu noktadan sonra kitap (bir bütün olarak seri gibi), sanat ve politika, sınıf ve toplumsal cinsiyet, felsefe ve kader hakkındaki fikirleri kapsayarak, karmaşık yetişkinlere dönüşen Elena ve Lila arasındaki çatışmalı ve rekabetçi arkadaşlığa odaklanarak, ilk evren kadar itici bir şekilde genişliyor."
Komite devamla şöyle bir açıklama yaptı;
"21'İNCİ YÜZYIL EDEBİYATINI DOMİNE ETTİ"
"Dizinin yazarın hayatını ne kadar yakından takip ettiğini söylemek imkansız - Ferrante takma bir isimle yazıyor ama önemli değil: Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım, 21. yüzyıl edebiyatını domine eden bir kategori olan sözde özkurgunun önde gelen örneklerinden biri olarak yerleşmiştir. Bu tavizsiz ve unutulmaz romanı okumak, çakıl taşları üzerinde bisiklet sürmek gibi: Aynı anda hem cesur, hem kaygan hem de sinir bozucu."
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