Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tanıyalım

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü İngiliz asıllı Tanzanyalı roman yazarı Abdulrazak Gurnah kazandı. Yazarı daha yakından tanıyalım...

Nobel komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü İngiliz asıllı Tanzanyalı romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Türkçede de kitapları yayınlanan yazara ödülü aralık ayında takdim edilecek. Romancıya aynı zamanda 10 bin İsviçre Frankı para ödülü de verilecek.

Ünlü roman yazarı 1948’de Doğu Afrika kıyısındaki Zanzibar’da doğdu. Anadili, Afrika’da seksen milyon kişinin konuştuğu Svahili’dir. İlköğrenimini İngiliz okullarında tamamladı, çocukluğunda gittiği Kuran kursunda Arapça öğrendi.

Gençliğinde Zanzibar Ayaklanması’na ve sonrasında kurulan sosyalist rejimin çalkantılı yıllarına tanıklık etti.

1968’de İngiltere’ye gitti. Yükseköğrenimin Kent Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora tezinde kolonyal söylemin Doğu Afrika, Karayip ve Hindistan edebiyatındaki izdüşümlerini analiz etti.

POSTKOLONYAL ALANINDA UZAMAN BİR YAZAR

Postkolonyal edebiyat alanında uzmanlaştı. Halihazırda Kent Üniversitesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü.

İlk romanı Memory of Departure’da (Ayrılışın Hatırası, 1987) Afrika’dageçen gençlik yıllarının ardından ülkeyi terk eden Hassan karakterinin hafızasında yer eden Afrika imgesini postkolonyal dönemin kimlik sorunları ışığında inceledi.

TÜKÇEDE YAYINLANAN KİTAPLARI

Yazarın Türkçe'ye çevrilen romanları da var... İşte onlardan bazıları;

Son Hediye, Kumdan Yürek, Terkediş, ve Deniz Kenarında adlı kitapları Türk okurlarla buluştu.





YABANCILAŞMA SORUNUNU İŞLEDİ

Razak romanlarında genellikle yabancılaşma ve göçmen sorunları gibi konuları işledi. Öte yandan dışlanmışlık ve ötekileştirme konularına da eğilen yazarın başarısı uluslararası bir konumdadır. Aynı zamanda akademik faaaliyetler de bulunan Razak, Batı'da ve ülkesinde sevilen bir isim.

ÖĞRETMENLİK YAPTI

Gurnah’ın hakikat anlayışı, gerek kolonyal dönemin karamsar ve toptancı tasvirlerini gerekse anavatan-memleket şovenizmlerini reddeden sahici bir arayışa dayanır.

Gurnah, romanları dışında, Salman Rushdie, Anthony Burgess, Joseph Conrad, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, Zoe Vicomb gibi yazarlar üstüne edebiyat eleştirileri yazdı, kitaplar hazırladı.

