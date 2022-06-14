Ödüllü yazar Hande Çiğdemoğlu'undan öyküler: Kağıt Kesiği

Fakir Baykurt ve Seyhan Livaneli Öykü Ödüllerinin sahibi Hande Çiğdemoğlu, ilk öykü kitabı Kâğıt Kesiği ile okurları selamlıyor.

Okuma aşkıyla yanıp tutuşan kız çocuklarını, eşinin baskısıyla kendi benliğini unutan kadınları, geçimini sağlamak için istemediği bir yola sürüklenen anneleri konu alan Kâğıt Kesiği, İnkılâp Kitabevi imzasıyla raflardaki yerini aldı. Hande Çiğdemoğlu, kadınların yüreğinde görünmese de kanatan derin yaralar açan bu coğrafyayı ve açtığı yaraları usta işi betimlemelerle anlatıyor.

Hayatın derinliklerine kurgusal bir yol açan Hande Çiğdemoğlu, kaleme aldığı ilk kitabı Kâğıt Kesiği ile bir yolculuğun hikâyesini okurlarıyla paylaşıyor.

Hande Çiğdemoğlu, hayata dair olsa da pek konuşulmayan, kâğıt kesiği gibi sızlatan konular işliyor. Kahramanın kısa bir süre içinde yaşadıklarını anlatırken, öncesi ve sonrasıyla onun bütün hayatını yansıtan hikâyeler yaratıyor.

Çeşitli insanlık durumlarını ve hayatın gerçeklerini görünür hale getiriyor. Bir öyküsünün başlığına benzer biçimde anlatıyor; çok dokunmadan, fazla üzmeden.

Güçlü bir kalemin ucundaki bellek

Bu, öyle bir yol ki yolcuları arasında; açtığı gözlemelere hayallerini katık etmiş Seher de var, sevdasını kalbine gömmüş Kız Mustafa da saatler arasında zamansız bir aşka tutulan ihtiyar da… Karakterlerin hepsi beklenmedik bir sona doğru yürüyor ve güçlü bir kalemin ucunda belleklere yerleşiyor.





Ödüllü yazar

Kâğıt Kesiği, 18 öyküden oluşurken; kitapta 2021 Gülten Akın Yılın Yazarı Mektup Yarışması Büyük Ödülü, 2020 Fakir Baykurt Öykü Yarışması Birinciliği ve 2020 Seyhan Livaneli Öykü Yarışması Üçüncülüğü alan öyküler de yer alıyor.

Hande Çiğdemoğlu’nun ince ince dokuduğu Kâğıt Kesiği, edebiyat ve sanat dünyasının usta ismi Zülfü Livaneli’nin beğenisini kazanırken, kitabın arka kapağında Livaneli’nin bu ilk kitaba dair değerlendirmesi bulunuyor.

Umut verici bir okuma

Bir girdap gibi içine çekerek, sinir uçlarına dokunan öykülerin yer aldığı Kâğıt Kesiği, yarattığı kurguyla okurlarına dokunaklı olduğu kadar umut verici bir okuma da vadediyor.

