Okurları İstanbul'un mahallerine gezintiye çıkartan, değerlerimizi hatırlatan roman: Mahalle Geçtiğimiz yıl Yarım isimli romanıyla okurlarla buluşan Özlen Alpaslan, bu sefer sizi Mahalle’ye davet ediyor. yazar bu romanında modern yaşamın bize unutturulmak istenen değerleri bir bir hatırlatıyor.

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Mahalle, yaşanılan şehrin bir parçasını ifade ettiği gibi orada yaşayan insanları da anlatan bir sözcük, bizim onu sahiplendiğimiz kadar onun da bizi sahiplendiği bir yaşam alanı…

Yeni nesle ballandıra ballandıra anlattığımız mahalle arkadaşlıklarıyla, kapıları açık bırakıp gidecek kadar güvenilen komşularla, herkesin birbirinin yarasına merhem olmaya çalıştığı samimi duygularla yaşanmış bir ütopya.

Gidenler ve kanlar...

"Bazıları öyleydi. Kendileri çok uzaklardayken bile akılları, gönülleri bu sokaklardaydı. Ve bazılarının da kendileri bir ömür boyu bu mahalledeyken akılları, gönülleri çok uzaklardaydı. Benim gibi... Bir gidenler vardı, bir kalanlar...”

Günümüzde bu kültür -özellikle de İstanbul gibi bir metropolde- her yerde devam ettirilemiyor olsa da kendini koruyabilmiş ya da günümüz koşullarında yeniden yaratabilmiş özel mahalleler hâlâ var. Bunların ilk akla gelenlerinden biri ise kuşkusuz Kuzguncuk…

Unutturulmak istenenleri hatırlatan roman

Özlen Alpaslan, yeni romanı Mahalle ile okurlarını işte bu güzel mahallenin sokaklarında dolaştırıyor, mahalle sakinlerinin evlerine, iş yerlerine konuk ediyor ve hepsinden önemlisi bu mahalleden yola çıkıp yakın tarihimizde unutturulmak istenen ne varsa birer birer önümüze seriyor.

Öyleyse ne duruyorsunuz, buyurun Mahalle’nin birbirinden leziz yemekleri, nefis kokuları eşliğinde insanlığın bin bir türlü halini keşfetmeye…

Severek okunacak kitap

Hem hasret kaldığımız sıcaklığı hem de yakın tarihimizde yaşanan katliamları, felaketleri, cinayetleri ve bunlara karşı mücadele edenleri bizlere hatırlatan, samimi diliyle, okuru saran anlatımıyla elden düşürmeden okuyacağınız çok özel bir roman…

Yarım kalmış bir aşk hikayesi...

İstanbul’un en kendine özgü semtlerinden biri Kuzguncuk... Burada, en güzel lezzetlerin insanların derdine şifa olduğu “Mahalle" isimli bir mekân... Bu tatların ustası, insanların dertlerinin dinleyicisi ve mekânın sahibi Füruzan...

Tüm mevzuların birbirine bağlandığı ve kayıp olan isim Aysel... Çocukluk arkadaşlıkları, İstanbul, Türkiye’de, geçmiş ve günümüzde yaşanan olayların hayatlara yansıması, Boğaz semti insanları, içyüzü tam olarak bilinmeyen yarım kalmış bir aşk hikayesi...

Kitaptan

Bir kaybolmak ve başlayan serüven

"Her şey Aysel’in bir gün ansızın ortadan kaybolmasıyla başladı. Daha yakın zamanda bir pazar sabahı erkenden gelmiş, her zaman olduğu gibi sokağa bakan camın kenarındaki iki kişilik küçük masaya oturmuş, tek kişilik kahvaltı tabağı sipariş etmişti. Huyunu belki de huysuzluğunu demek lazım bildiğimden, hiç ilişmeden dükkânın açık bar gibi restore ettirdiğimiz, konuklarımızın mutfağımızda çalışırken bizi, bizim de mutfaktan onları görebildiğimiz bölümünden göz ucuyla izlemiştim onu. Henüz o kadar erkendi ki dükkânda izleyecek başka hiçbir şey ya da hiç kimse yoktu zaten.”

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ergul.tosun@ensonhaber.com