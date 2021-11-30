Okurların büyük beğenisini kazanan klasikleşen roman: Serenad

Okurların zihninde sadece aşk romanı olarak değil; aile, arkadaşlık, politik kırılmalar ve bu kırılmaların insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlatan bir roman olarak da yer eden Serenad...

II. Dünya Savaşı yıllarını, bu yıllarda dünya halklarına yaşatılan ortak acıları odağına alan Serenad, kitabın baş karakterleri Maya Duran ve Profesör Maximilian Wagner’in kişisel tarihleri üzerinden hem dünyanın hem de Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutuyor.

SERENAD...

II. Dünya Savaşı sırasında batırılan bir mülteci gemisinin hikâyesine dayanan bu etkileyici romanda, Almanya doğumlu yaşlı bir profesör, sevgili karısını en son gördüğü yeri ziyaret etmek için Amerika’dan İstanbul’a gelir.

Maya Duran, İstanbul Üniversitesi’ndeki zorlu işi ile genç bir oğul yetiştirmenin zorluklarını dengelemeye çalışan bekar bir annedir. Maya, üniversitenin daveti üzerine gelen Prof. Maximilian Wagner’i ağırlamakla görevlendirilir.





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AYDINLIĞA ÇIKAN KARANLIK GERÇEK

Başta, etrafında gelişen olaylara ve Profesör’e karşı kayıtsız görünse de altmış yıllık bu esrarengiz hikâye sayesinde kendi kökleriyle ilgili üstü kapatılan pek çok karanlık gerçeği yavaş yavaş öğrenir.

DOKUNAKLI AŞK HİKAYESİ

Yaklaşık 800 Yahudi mültecinin kendilerini Filistin’e taşıyan geminin Türkiye kıyılarında torpidolanması sonucu hayatını kaybettiği 1942 Struma felaketinden esinlenen Serenad, hem dokunaklı bir aşk hikâyesi hem de krizdeki insan ilişkilerinin gücünün unutulmaz bir anlatısı.





BİRÇOK DİLE ÇEVRİLEN ROMAN

Pek çok dile çevrilen, özellikle İngilizce edisyonuyla dünyanın dört bir yanında okurlarıyla buluşan Serenad, müzik, edebiyat ve yakın tarihin iç içe geçtiği bir Livaneli romanı.

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