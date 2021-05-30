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    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler

    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler

    Edebiyatı ve kitapları seviyoruz. Ama bunun yanında dünya edebiyatında son derece ilgi çekici bilgiler de mevcut. O bilgilerden bir derleme...
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 17:35
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    Kitaplar, yazarlar ve edebiyat... Her yazarın ve kitabın farklı bir hikayesi vardır mutlaka. Bir kitap ne kadar sürede yazılmış, dünyanın ilk bilinen kitabı hangisi, veya yazarlar kitaplarını yazarken ne gibi farklı metotlar denemişler...

    Edebiyat dünyasının bilinmeyenlerini sizler için derledik...

    Genji’nin Hikayesi, Murasaki Şikibu tarafından tahminen 1007 yılında yazıldığı düşünülen dünyanın ilk romanıdır.

    Amazement, bedroom, advertising, blanket, bump, gloomy, puking, drugged, champion, accused ve addiction kelimeleri ilk olarak William Shakespeare tarafından kullanılmıştır.

    İNGİLİZCE YAZILAN İLK ROMAN

    Robinson Crusoe, Daniel Defoe tarafından İngilizce olarak yazılan ilk romandır. Dorothy Straight, How the World Began’ı yazdığında dört yaşında olduğu için dünyanın en genç yazarı olarak kabul edilmektedir.

    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler #1

    DAHA ÖNCE TASVİR EDİLEN UYDULAR

    Jonathan Swift tarafından kaleme alınan Gulliver’in Gezileri kitabında mars uydularının büyüklüğü ve dönüş hızları ile ilgili bilgiler gökbilimcilerden yüz yıl kadar önce tasvir edilmiştir.

    DAKTİLO İLE YAZILAN İLK KİTAP

    Mark Twain tarafından kaleme alınan Tom Sawyer’ın Maceraları, 1876 yılında daktilo kullanılarak yazılan ilk kitaptır.

    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler #2

    KİTAP TASLAKLARI YİYEN KÖPEK

    John Steinbeck’in köpeği dünyaca ünlü roman Fareler ve İnsanlar’ın orijinal taslağını yemiştir. Alexandre Dumas, tarihi macera romanı olan Üç Silahşörler’i yazarken yardımcı bir gölge yazarla birlikte çalışmıştır.

    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler #3

    KONUŞAN HAYVAN GEREKÇESİ...

    Margaret ve H.A. Rey, kendi imkanlarıyla yaptıkları bisikletle Nazi işgali altındaki Paris’ten kaçarken Meraklı Maymun kitabının taslağını da yanlarında götürmüşlerdir.

    Linda Woolverton tarafından yazılan ve tüm dünya tarafında ilgiyle karşılanan Alice Harikalar Diyarında, kitapta konuşan hayvanlar gerekçe gösterilerek Çin’de yasaklanmıştır.

    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler #4

    MARGUEZ'İN 'YÜZYILLIK' YASAĞI

    Wicked, cool, daiquiri ve T-shirt kelimeleri ilk olarak F. Scott Fitzgerald tarafından 1920 yılında yayımlanan Cennetin Bu Yanı romanında kullanılmıştır. Gabriel García Márquez, kült romanı Yüzyıllık Yalnızlık’ın film olarak uyarlanmasına izin vermemiştir.

    Okuyunca şaşıracağınız edebiyata ve kitaplara dair ilginç bilgiler #5

    Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia marguez

    İKİ HAFTADA BİR ROMAN YAZMAK

    Barbara Cartland, yaşamı boyunca yaklaşık 700 küsür kitap yayımlamıştır. Ayrıca yazarın iki haftada bir roman bitirdiği de söylentiler arasındadır. The Bay Psalm Book, Amerika’da yazılan ilk kitaptır.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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