Omurgadan başlayan dönüşüm: Uza ve Genişle

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Yoga Sadece Bir Egzersiz Değildir, Bir Farkındalık Yolculuğudur. Canan Özgür'ün kaleminden çıkan Uza ve Genişle, yalnızca bedenle değil, ruhla da kapsamını öğreten benzersiz bir yoga rehberi. Beş yıl boyunca eğitmenlik hizmetlerinin uygulandığıyla yazılan kitap, hem yoga belgesi hem de eğitmen adayları için başucu niteliğindedir.

Omurganın bölümleri esas alınarak kurgulanan kitap, fiziksel hizalanma, zihinsel berraklık ve ruhsal denge arasında bir köprü kuruyor. Yoganın öğretilen asana tekniklerine, nefes egzersizlerinden meditatif zihne kadar çok katlı bir öğretiyle karşı karşıyayız.

Etik disiplinlerle ruhsal gelişimin korunmasının yanı sıra sıra n efeler, değişim ve beden ile yaşam tarzını destekleyen bütüncül önerilerin yer aldığı Uza ve Genişle, rehber niteliğinde...

Sayfa: 240

YOGA ASLA SADECE YOGA DEĞİLDİR

Uza ve Genişle, sizlere hareketin ötesinde bir deneyim sunuyor. Uzamanın dikkat, genişlemenin ise geçici hali olduğunu vurguluyor. Bu kitap, yogayı yalnızca hareketlerden ibaret tutmak ve bilgiyle özümseyebilmeniz için yazılmıştır.

Sayfalar arasında, sabırla örülmüş bir gördüklerin izlerini keşfetmeye, adım adım yoga ile tanışmaya hazır olun... Günümüzde zihin ve cürüm birleştirilmekten bahsedilir.

Onlar zaten bağlılar. Yapılması gereken bu bilgiyi hissetmeye engel olan tıkanıklıkları açın. Yoga yolu doğrusal değildir.

KİŞİYE ÖZEL BİR ÇALIŞMA

Bilinen yüzü, özelleştirilmiş deneyimlerinin anlatımıdır. Bunlar yalnızca onun birimizin algısı için kullanılan araçlardır. Yoga kişiye özel bir çalışmalıdır. Onun bireyin farklı ve biricik olduğu bilinciyle, fiziksel yapısıyla, ruhuna, yaşam yolculuğuna göre şekillenmesi gerekir. Yoganın fizikseldir ama sonucu sonuçta zihne bağlıdır.