Orhan Bahtiyar'dan Muhsin Ertuğrul kitabı: Muhsin

Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en büyük başrol oyuncusu Muhsin Ertuğrul’un hayatını anlatan Orhan Bahtiyar’ın son kitabı Muhsin, İnkılap Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Çocuk yaşta ailesine karşı çıkıp tiyatroyu seçen; sevdaları, açlıkları, savaşları engel görmeyip modern Türk tiyatrosunu kendi elleriyle inşa eden iflah olmaz bir meslek âşığı.

Muhsin Ertuğrul ölümünden 42 yıl sonra Orhan Bahtiyar’ın kalemi ve İnkılâp Kitabevi aracılığıyla yeniden sahneye çıkıyor. Muhsin’in hikâyesi gizli gizli rol aldığı tiyatro oyununun broşürü eniştesinin eline geçtiğinde başlıyor.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN TİYATRO AŞKI

Henüz 16’sında ailesi ile tiyatro arasında bir seçim yapmak zorunda bırakılan Muhsin, hayatı boyunca yapacağı gibi tiyatroyu seçiyor.

O günden sonra arkadaşları arasında bir hürriyet kahramanı olarak anılmaya başlıyor ve bu unvanın hakkını fazlasıyla veriyor.

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ROMAN TADINDA....

Halkın aklıyla alay eden Fransız vodvillerine, para uğruna başyapıtları sansürleyen yöneticilere, Müslüman kadın filme çıkamaz diyen yobazlara inat modern Türk tiyatrosunu kuruyor. Muhsin Ertuğrul’un tiyatro aşkına ülke ülke sınırları aştığı yaşam öyküsü Orhan Bahtiyar’ın benzersiz kurgusuyla su olup akıyor.

Orhan Bahtiyar

"AŞK MESAFE TANIMAMAKTIR"

Ve kalbinin attığı her anı tiyatroya feda eden Muhsin Ertuğrul son sözü söylüyor, “Aşk mesafe tanımamaktır, olan mesafeyi de yüreğinde eritmektir. Ben mesleğine âşık bir adamım."

"ÇOK SEVİNDİM"

"Muhsin Bey için yeni bir kitap yazılmış olmasına ne kadar sevindiğimi anlatamam. Zira son yıllarda hiç lafı edilmez oldu ve neredeyse unutulup gitti. Bugün Türk Tiyatrosunun böyle güçlü olmasına, bizlerin sağlam bir şekilde ayakta durmamıza olanak veren Muhsin Ertuğrul’un unutulup gitmesine bir tiyatrocu olarak üzülmemek mümkün değil. Muhsin Ertuğrul’un Türk Tiyatrosunun gerçek kurucusu olduğunu bilmemiz ve daha da önemlisi gelecek nesillere bildirmemiz gerek."

Haldun Dormen





Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Ertuğrul

"TÜRK TİYATROSUNUN KURUCUSU"

"Cumhuriyetimizin kurucusu nasıl ki, başöğretmenimiz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ise; Türk Tiyatrosunun kurucusu, koruyucusu ve bugünlere gelmesini sağlayan tiyatromuzun başöğretmeni de Muhsin Ertuğrul’dur. Ne mutlu bana onun imzası ile ‘Darülbedayi’ yani ‘Güzellikler Evi’ olan Şehir Tiyatroları ailesine katıldım. Bu kitapla başöğretmenimin uzun zaman sonra tekrar anılması mutluluk verici. Perdeler, hiç kapanmasın!"

Zihni Göktay

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



