Osman Balcıgil, Kurgu ile Gerçeğin Aşkı kitabında roman sanatının inceliklerini anlatıyor Günümüz edebiyatının sevilen yazarlarından olan Osman Balcıgil, bu sefer roman yazma inceliklerini okurlarına anlatıyor. Balcıgil; yeni kitabında bu mesleğe gönül veren genç yazarlara kılavuzluk ediyor.

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Yazar Osman Balcıgil “Roman okurları ve muhtemel roman yazarları için kaleme aldım” dediği yeni kitabı Kurgu ile Gerçeğin Aşkı Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Usta romancı uzun yıllar yaptığı gazetecilik ve televizyonculuk günlerinde başından geçenleri, bu mesleklerin ona kattığı değerleri, gezilerini ve keşiflerini, okuyup izlediklerinden edindiklerini kısacası heybesinde biriktirdiği tüm deneyimleri okura anlatıyor.

Romanlarından hareketle, yazılma süreçlerini öne çıkartarak, deneyim aktarımında bulunmaya çalıştığını ifade eden usta kalem, siyasal akımlara, ideolojilere, tarihe, ekonomiye, toplumsal meselelere nasıl baktığının; içinde yaşadığımız coğrafyayı, ülkemizi daha iyi tanıma, anlama fırsatı bulmuş olmasının romancılığını besleyen faktörler olduğunun altını çiziyor.

Romancılığın temel sorunları

Bir roman nasıl inşa edilir? Gerçeklikle kurgu, kurguyla gerçeklik nasıl örtüştürülür? Kısaca söylenecek olursa, romancılığın temel sorunları nelerdir?

Yazar Osman Balcıgil

Roman sanatı

Romancılık ağır işçiliktir. Roman sadece konudan, gerçek ya da yaratılmış karakterlerden, olaylardan, mekânlardan ibaret değildir. Tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji boyutları da olan devasa bir iştir.

Roman matematiktir, geometridir, mimarlıktır. Beyin cerrahlığı ve kuyumculuktur… Diplomasız bir meslekmiş gibi görünmesine aldanmayın. Dört yıl değil kırk yıl dirsek çürütmeyi, dört değil dört yüz kapıdan geçmeyi gerektirir.

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Mesleğin sırlarını anlatan kitap

Ela Gözlü Pars Celile, Yeşil Mürekkep, İpek Sabahlık, Nefesi Tutku Olan Kadın Afife Jale gibi çok satan romanların yazarı Osman Balcıgil, Kurgu ile Gerçeğin Aşkı’nda, müzmin okuyucular ve muhtemel yazarlara mesleğinin sırlarını anlatıyor, yollar açıyor, kapılar aralıyor.

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