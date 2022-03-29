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    Ottessa Moshfegh’in ikinci romanı: Dinlenme ve Rahatlama Yılım

    Ottessa Moshfegh’in ikinci romanı Dinlenme ve Rahatlama Yılım, Time, The Guardian ve Washington Post tarafından yayımlandığı yılın en iyi kitapları arasında sayıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 10:57
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    Ottessa Moshfegh’in ikinci romanı: Dinlenme ve Rahatlama Yılım

    11 Eylül öncesinde, 2000 yılında zayıf, güzel, eğitimli genç bir kadın şık bir sanat galerisinde kolay bir işte çalışıyor, kaybettiği anne babasından kalan miras sayesinde, zenginlik ve ihtimallerle dolu Manhattan’da rahat içinde yaşıyor. Fakat aldığı ilaçlara rağmen öyle mutsuz ki...

    Hayatı uykuda geçiyor sanki. Yüreğindeki kara deliğin sebebiyse ne Dünya Ticaret Merkezi’nde çalışan bankacı sevgilisi, ne sinir bozucu arkadaşı Reva ne de öksüzlüğü. Peki, esas sorun ne sahiden?

    YENİ BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ

    Ottessa Moshfegh’den Dinlenme ve Rahatlama Yılım yeni bin yılın başlangıcında aylak bir bunalımın, gönüllü bir yalnızlığın acımasız,
    komik, dokunaklı romanı.

    Ottessa Moshfegh’in ikinci romanı: Dinlenme ve Rahatlama Yılım #1

    KİTAP İÇİN NE DEDİLER

    "Sivri dilli, komik, (Mona Awad, Sheila Heti, Emily Brontë gibilerin yazdığı ya da büyükannelerimiz Leydi Macbeth ve Medea’ya benzer) sevimli olmayan kadın başkarakterler ailesine karanlık bir katkı.”

    Joyce Carol Oates

    "Moshfegh, narsisist bir kişiliğin amaçsız iç hayatını aynı anda hem kendinden nefret ederek hem de kendini ortaya koyarak anlatıyor. Dinlenme ve Rahatlama Yılım, kentli bir kara komedi, hastalıklı bir itidale sahip paragraflarla dengelenen keskin gözlü bir hiciv eseri olarak fazlasıyla inandırıcı."

    Joyce Carol Oates

    Margaret Atwood

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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