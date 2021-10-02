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    Pazar günü için okuma tavsiyeleri

    Yarın pazar ve tatil... Henüz ne okuyacağına karar vermeyen kitapseverler için okuma listesi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 02.10.2021 - 11:46
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    Pazar günü için okuma tavsiyeleri

    Haftanın son çalışma günü ve hafta sonu artık bol bol dinlenebileceğiz. Hafta sonu keyifle okuyabileceğiniz kitaplardan sziler için bir öneri listesi hazırladık.

    Keyifli okumalar dileriz...

    Ebru Dorman -Hayallerin Ötesinde Yaşamak

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #1

    Dünya Devlerini Yöneten 50 Türk Yönetici” arasında anılan ve üst düzey yöneticiliğinin yanında hayatı da dolu dolu yaşadığına inanan Ebru Dorman, hem gençler hem de karar noktasında olan herkes için samimi bir sohbet havasında kaleme aldığı bu kitabı ile bir yandan kılavuz niteliğinde pratik bilgiler veriyor.

    Sayfa: 168

    İpek Kobaner- Göbeklitepe'nin Gizemi

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #2

    Göbeklitepe prensesi Ada on iki bin yıl sonra Adana'da yaşayan ve efsanevi zenginliğiyle bilinen Demirci ailesinin torunu Ada'ya nasıl can verdi? Bu servet hangi gizli güçlerin yardımıyla elde edildi? Kadim Harran Okulu'nun Sabii'leri üzerinden Ayasofya'ya, Rönesans'ın ünlü Medici ailesine ve en nihayetinde Göbeklitepe'nin esrarına uzanan baş döndürücü bir zaman hikâyesi...

    Sayfa: 318

    Yekta Kopan - İki Şiirinin Arasında

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #3

    Yaşamın uzamış anlarından kurduğu öykülerini okura emanet eden bir yazar Yekta Kopan.

    Sayfa: 144

    Bahar Eriş -Hayatın İlk Üç yılı

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #4

    Dr. Bahar Eriş'in yeni kitabı, bir bebeğin dünyadaki ilk üç yılında iç dünyasından geçenleri anne babasına esprili bir dille anlattığı mektuplardan oluşuyor. Çocuğun doğal eğilimlerine saygı duyan, onun gelişim gereklerini açıklayan, her bebeğin kendi hızında ve tarzında ilerleyişini vurgulayan mektuplar bunlar.

    Sayfa: 224

    Gökçen Orhan - Emanet Kalp

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #5

    Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Doktor Gökçen Orhan’ın, uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle kaleme aldığı Emanet Kalp; yapılan her organ bağışının nasıl da tükenen çarelerin, yeşeren hayatlara vesile olduğunun hikâyesi. Her satırıyla hayatın bize bağışlanmış büyük bir armağan olduğunu anımsatıyor. Ve her şey tamamlandığında bu kez armağan sunma sırasının belki de bizlere geldiğinin…

    Sayfa: 176

    Leigh Bardugo - Dokuzuncu Cemiyet

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #6

    Locus En İyi Fantastik Roman Ödülü Adayı Goodreads okurlarına göre 2019'un En İyi Fantastik Romanı!

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 464

    Tuncay Birkan - Sol: Bir Evin Reddi

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #7

    Tuncay Birkan’ın yirmi iki yıllık bir dönem içinde sol, kültür, felsefe, bilim, yayıncılık ve çeviri gibi alanlarda söz aldığı yazıların biraz güncellenmiş hallerini içeren bir seçki Sol: Evin Reddi.

    Sayfa: 309

    Tayari Jones - Bir Amerikan Evliliği

    Pazar günü için okuma tavsiyeleri #8

    Köleliğin 1865’te kaldırılmış olmasına rağmen ABD’de yaklaşık 150 yıldır devam eden ırkçılığın, yollarının başındaki üç gencin hayatlarını altüst ettiği, sürükleyici, sorgulayıcı ve okurken öfke duyacağınız, neşeleneceğiniz ve hayret içinde kalacağınız bir aşkın, bir evliliğin ve bir birlikteliğin hikâyesinin kitabını tutmaktasınız elinizde.

    Sayfa: 336

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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