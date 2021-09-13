Pedro Alonso O’choro’nun kaleme aldığı Filipo’nun Kitabı Türkçede

Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran La Casa de Papel dizisinde hayat verdiği Berlin karakteriyle dünya çapında çok okunan Filipo’nun Kitabı, Epsilon logosuyla Türkçede.

Pedro Alonso göz alıcı illüstrasyonların eşlik ettiği dikkat çekici kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon* seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.





ÖĞRETİLERİN PEŞİNE DÜŞMEK

Geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olan Pedro Alonso, tükenmiş ruhuna bir can suyu ararken, keşfettiklerinin ona sunduğu öğretilerin peşine düşüyor.

Ergül Tosun

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