- Haberler
- Kitap Haberleri
- Pedro Alonso O’choro’nun kaleme aldığı Filipo’nun Kitabı Türkçede
Pedro Alonso O’choro’nun kaleme aldığı Filipo’nun Kitabı Türkçede
Tüm dünyayı adeta kasıp kavuran La Casa de Papel dizisinde hayat verdiği Berlin karakteriyle dünya çapında çok okunan Filipo’nun Kitabı, Epsilon logosuyla Türkçede.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 10:11
- Güncelleme : 13.09.2021 - 10:21
Pedro Alonso göz alıcı illüstrasyonların eşlik ettiği dikkat çekici kitabında, hipnoz yoluyla yapılan bir regresyon* seansıyla başka bir yaşama ve başka bir bedene yaptığı yolculuğu anlatıyor.
ÖĞRETİLERİN PEŞİNE DÜŞMEK
Geçmişine yaptığı bu spiritüel yolculukta, imparatorluk günlerinde doğuda göreve giden Romalı asker Filipo olarak reenkarne olan Pedro Alonso, tükenmiş ruhuna bir can suyu ararken, keşfettiklerinin ona sunduğu öğretilerin peşine düşüyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com