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    Polisiye edebiyat nedir ve hakkında kısa bilgiler

    Polisiye edebiyat nedir ve hakkında kısa bilgiler

    Polisiye edebiyatı seviyoruz kuşkusuz. Son yıllarda ciddi bir okur kitlesi kazanan polisiye edebiyat hakkında kısa bilgiler.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 10:49
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    Dünya edebiyatında polisiye tür denilince aklımıza hemen İngiliz yazar Agatha Christie, ABD'li Edgar Allan Poe ve yine İngiliz olan Mary Shelley gibi isimler gelir.

    Bu ünlü yazarlar, yarattıkları karakterlerle ve ortaya koydukları eserlerle günümüzde bile çok okunan polisiye edebiyatçıların başında geliyor.

    Polisiye edebiyatta, ortada mutlaka işlenmiş bir cinayet ve onu çözmek için uğraşan polisler, dedektifler vardır.

    KATİL KİM SORUSU...

    Her sayfası gerilim ve heyecan doludur, yazar katili son sayfaya kadar saklayarak okucunun merakını artırır. Ülkemizde ise Ahmet Ümit, bu türün en üretken kalemidir.

    Polisiye edebiyat nedir ve hakkında kısa bilgiler #1

    ABDÜHAMİD'İN POLİSİYE MERAKI

    Dünyada okuyucular, polisiye edebiyata oldukça büyük ilgi gösteriyor. Psikolojik, tarih, aşk, dram türlerinin yanında polisiye de kendine hatırı sayılır bir yer edindi.

    Bunun yanında Osmanlı padişahı Abdülhamid Han da polisiye kitaplara meraklıydı. Abdülhamid, her gece kendisine polisiye romanlar okunmasını isterdi.

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    Kitap@ensonhaber.com.com.tr


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