Polisiye yazarı Petros Markaris son romanında yapay zekaya odaklanacak

AA

Rum bir anne ve Ermeni bir babanın oğlu olarak İstanbul Heybeliada'da 1937'de dünyaya gelen Petros Markaris, ekonomi üzerine eğitim aldı.

Edebiyat dünyasına ilk adımını Ali Reco'nun Öyküsü ile atan Markaris, Kral İbu'nun Destanı ve Atlar gibi oyunlar yazdı. Markaris, ünlü sinema yönetmeni Theo Angelopuolos'un1936 Günleri, Sonsuzluk ve Bir Gün, Büyük İskender, Leyleğin Geciken Adımı ve Ulis'in Bakışı" filmlerinin senaryolarını kaleme aldı ve birçok Alman yazarın eserini Yunan diline kazandırdı.

Johann Wolfgang von Goethe'den çevirileriyle büyük başarı kazanan Markaris,1950'li yılların polisiye yazarı Yannis Maris'in geleneğini sürdürerek, Yunanca polisiye romanları kaleme alıyor.

Dünyaca ünlü yazarın kitapları, Alfa Yayınları tarafından Türkçeye aktarılıyor ve dedektif karakteri Komiser Haritos'un maceraları, 2022'den beri Türk okuyucuyla buluşuyor.

Bir Cinayetin Anatomisi adlı polisiye dizinin senaryosunu da yazan Markaris, "Komiser Haritos" serisiyle Atina'nın toplumsal ve siyasi derinliklerini irdeliyor.

İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul'da bir dizi etkinlikte okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayan Markaris, geçmişte bir dönem yaşadığı şehir olan İstanbul'da karşılaştığı ilgiyi ve yazı hayatını anlattı.

Markaris, okurlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, hem şehri yaşamak hem de insanlarla daha fazla zaman geçirmek arasındaki ikilemi çekişme olarak tanımladığını söyledi.

Okuyucularıyla temas sağlamak istediğini belirten Markaris, şöyle devam etti:

"KENDİ İSTANBUL'UMU BULMAK İSTİYORUM"

"Bazen 'aman bırakayım da kendi İstanbul'umu bulayım' diye düşünüyorum. Bazen de 'ayıptır, öbür tarafı bulayım' diyorum. Bu çekişme her İstanbul'a gelişimde devam ediyor. Yalnız, sakin ve mutlu bir geliş değil bu. Yalnız Heybeliada için söylemiyorum, hangi yoldan geçsem, mesela tünelden İstiklal Caddesi'ne gidiyorum, hemen aklım Avusturya Lisesi'ne çıktığımda nasıl yol aldığımı anımsatıyor. Bu anı çok önemli ama aynı zamanda çok da tehlikeli yazar için. Çünkü her şey öyle bir karanlığa götürebilir ki, insan ayırt edemez. Neyi anlatacağım, neyi bırakacağım."

"SON ROMANIM YAPAY ZEKA ÜZERİNE"