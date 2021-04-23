Raflarda yerini yeni alan çocuk kitapları

Çocukların elinden düşürmek istemeyeceği raflarda yerini alan yeni kitaplar... Hafta sonu bol bol okuyabileceğiniz öneri listemize göz atın mutlaka.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da siz çocuklar için yeni okuma önerileri hazırladık. Eve kapandığımız bu günlerde hafta sonu okuyabileceğiniz kitapları sizler için derledik.

Anneler, babalar... Çocuklarınıza 23 Nisan Bayram hediyesi olarak derlediğimiz kitapları verebilirsiniz.

Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz...

Evde Zürafa Bakımının Zorlukları

Uzaklarda bir şehirde, ta Berlin’de Panda adında bir zürafa yaşıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse, zürafa Panda’nın biraz yardıma ihtiyacı var.

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Sayfa: 32

Babaannem Geri Döndü

Dedemin Bakkalı ve Abartma Tozu kitaplarıyla her yaştan yüz binlerce çocuğun en sevdiği yazarlardan biri olan Şermin Yaşar'ın son kitabı Babaannem Geri Döndü yine bol bol ironi, kahkaha ve katıksız sevgi içeriyor.

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Sayfa: 160

Çizgili Pijamalı Çocuk

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Sayfa: 208

Çok Hayal Kuran Çocuk

Hayal kurdukça rengârenk yapmış her yeri. En çok hayal kuranın daha çok hayal kazandığı, içi içine sığmayan bir hikâye bu…

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Sayfa: 48

Eğer Bugün Ormana Gidersen





Kahverengi Ayı Ormanı bizim evimiz. Çeşit çeşit hayvan, ağaç ve bitki Hep beraber burada yaşar gideriz. Her mevsim bir eğlence var burada. Sen de aramıza katılmak ister misin? Acaba neler saklı bu masalsı ormanda? Doğayla ilgili keşfedilecek bilgiler, okunacak şiirler, her mevsimde yapılacak farklı aktiviteler ve büyüleyici resimlerin arasında 100'den fazla ara-bul etkinliği bu kitapta seni bekliyor.

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Sayfa: 40

Senin Seçimin - Senin Hayalin

Pippa Goodhart’ın (kendisi Laura Owen mahlasıyla Sakar Cadı Vini serisinin de yazarı) dünyada 1 milyondan fazla satan Senin Seçimin serisi, 3-7 yaş arası çocuklara kendi öykülerini uydurmalarını sağlayacak bir alet çantası sunuyor.

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Sayfa: 32

Hayvanlar Senfonisi

New York Times'ın en çok satanlar listesinin bir numaralı yazarı Dan Brown, son derece eğlenceli, gizemli ve müzikli bu ilk resimli kitabı Hayvanlar Senfonisi ile çocuklarla buluşuyor.

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Sayfa: 44

Dedektif Zebra ve Kayıp Kurabiyelerin Gizemi

Dedektif Zebra ve güvenilir yardımcısı Nokta’yla tanışmaya var mısınız? Muhteşem ikili ilk maceralarında marmelatlı kurabiyelerin gizemli şekilde ortadan kaybolmasını araştırıyor.

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Sayfa: 55

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



