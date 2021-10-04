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    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar

    Raflardaki yerini alarak, okurlarla buluşan kitaplara bakalım...
    • Özel İçerik
    • 04.10.2021 - 09:58
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    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar

    He rhafta olduğu gibi bu hafta da yeni çıkan kitapları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

    Raflardaki yerini alarak, kitapseverlerle buluşan kitaplara göz atalım..

    Herkese iyi okumalar dileriz...

    Ne İçin Varsan Onun İçin Yaşa - Bir Arayışın Romanı

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #1

    Kitaptan alıntı: Beni uğurlamaya gelmeyen herkese teşekkür eder gibi bir damla gözyaşı bıraktım oraya.

    Sayfa: 264

    Kutsal Olanı Arayabilmek

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #2

    Uluslararası çok satanlar listesinde haftalarca bir numara olan, Türkiye’de de yüz binlerce okura ulaşmayı başaran Guy Finley bu kez evrensel hakikatin kapılarını aralıyor. Antik Yunan’dan Uzakdoğu’ya, Mevlana’dan Buda’ya 5000 yıllık bir arayışın, ruhun kendini keşfetme yolculuğunun bir manifestosunu sunuyor. Bu kitap doğuştan var olan hakkınıza sahip çıkmanız ve anlatılmış en güzel hikâyenin yolculuğunda kendi yerinizi bulmanız için size ilham olacak.

    Sayfa: 144

    Yıldızların Laneti

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #3

    Sirius İmparatorluğu’nun tek vârisi ve prensesi olan Victoria Sirius da diğer lanetli çocuklar gibi yılın ilk ayının on yedinci gününde doğmuştur. İmparator Richard Sirius, yıllardır devam ettirdiği çalışmalar sonucunda yıldızların lanetini ortadan kaldırmayı başardığını göstermek için on sekizinci yaş gününde kızını halka takdim etmek isterken saraya bir baskın yapılır ve Victoria kaçırılır. Kaçırıldığı Hamal Birliği’nde, hayatı boyunca inandığı tüm gerçeklerin aslında büyük bir yalan olduğunu öğrenen Victoria, kendi ailesi ile Birlik arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

    Sayfa: 320

    Bu Hasret Bitisn

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #4

    Akşamdan sabaha geleceğim dedin gelmedin Yıllar geçti söz vermiştin şimdi sen neredesin Biz sevdik ve sevildik aşkımızı biliyorsun Aşkın acısını bile bile tattırdın...

    Sayfa: 130

    Türklerde Aşıklık Geleneği Elazığ Sün Köyü Nefesleri

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #5

    Orta Asya’dan günümüze Yesevi ocağı başta olmak üzere birçok Anadolu ereninin, hak dostunun, ozanın bu topraklarda irşat ve rehberliği neticesinde bizlere eşsiz bir vatanın yanı sıra kültür hazinesi, inanç ve manevi değerleri de bırakmışlardır. Sekiz asırlık bir zaman diliminden bu yana çok büyük ve zengin bir kültürel birikim günümüze ulaşmıştır.

    Sayfa: 144

    Bir Şey Olduğu Yok

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #6

    Birbirlerini anlamaya, dünyadaki küçük yerlerini bulmaya çalışan sıra dışı karakterlerin buluştuğu bu tuhaf, yumuşak ve eğlenceli roman, Kevin Wilson'ın olağanüstü ile olağanı aşılamadaki muazzam becerisini bir kez daha doğruluyor.

    Sayfa: 272

    Yaşamak Sakinlik İster

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #7

    Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir işte.

    Sayfa: 216

    Casusu Yakalamak - Karşı İstihbarat Sanatı

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #8

    Casusu Yakalamak: Karşı İstihbarat Sanatı’nda, CIA'in eski karşı istihbarat şefi James M. Olson, Amerikan halkı için bir uyandırma çağrısı niteliğinde olan ve aynı zamanda ülkesinin ulusal güvenliğini korumak için nasıl daha iyi bir iş çıkarılabileceği konusunda meslek sırlarını paylaşmaktadır.

    Sayfa: 232

    İçindeki Dağı Aş

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #9

    Bu kitap, zirveden manzarayı izleyen bir adamın öyküsü değil, zirveyi aklına ve kalbine inançla yerleştirmiş bir kişinin yolculuk hikâyesidir.

    Sayfa: 288

    Yok Yolcu

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitaplar #10

    Kâmil Erdem öyküleri bir akarsu gibidir, bir akarsuyun gereğini yapar, öyle olması, akması gerektiği için akar. Suyun uzunluğu, derinliği, içinde mi kıyısında mı, neresinde durmak gerektiği kararını ise okur vermek durumundadır; bu sakin, sessiz, keyif çatılan bir dere kenarı da olabilir, köpürtülü, gürültülü ve tekinsiz bir çağlayan da.

    Sayfa: 110

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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