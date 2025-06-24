Roman tadında tarih okumak isteyenlere: Servet Şehri Venedik

1453-Son Büyük Kuşatma ve İmparatorların Denizi Akdeniz'in yazarı Roger Crowley, Türkiye'de hem akademi dünyasının hem de tarih meraklısı her yaştan okurun yakından takip ettiği bir isim. Servet Şehri Venedik, dikkat çeken soruların peşinde:

Venedikliler nasıl oldu da bataklık sakinleriyken Akdeniz’in en büyük gücü haline geldi? Haçlı Seferleri’nde oynadıkları rol hangi yönleriyle tarihi baştan şekillendirdi? Ticarette imza attıkları ilkler, vebayla mücadeleleri, deniz savaşlarında kazandıkları ve kaybettikleri sömürgecilik tarihini nasıl yazıp çizdi?

Venediklilerin 500 yıla sığdırdıkları zafer ve kayıpları Servet Şehri'nde soluk soluğa okuyacaksınız. Onların hikayesini okudukça, bugünün servet imparatorluklarını daha iyi anlayacaksınız.

Roman tadında tarih kitaplarının yazarı, Akdeniz dünyasıyla ilgili birincil kaynaklara ve titiz araştırmalara dayanan başucu eserlerinin efsane ismi, ünü sınırları aşan tarihçi Öger Crowley'den büyüleyici bir anlatı.

BİR ŞEHRİN ANATOMİSİ

Venedik’in imparatorluğa uzanan yolunun taşları, olağanüstü bir süreçte döşendi: 1204’te Konstantinopolis’in yağmalanması, Cenevizlilerle süren ölümüne rekabet ve Osmanlılara karşı verilen korku dolu mücadele.

Aziz Markos’un aslanlı bayrağı altında Venedik, limanlar ve deniz üslerinden oluşan bir imparatorluk kurarak dünyanın tüm mallarını rıhtımlarına akıttı. Bu süreçte, satın aldığı, ticaretle edindiği, ödünç aldığı ve çaldığı her şeyle dünyanın en zengin şehrine dönüştü.

1453: BÜYÜK KUŞATMA

1453-Son Büyük Kuşatma ve İmparatorların Denizi Akdeniz'in yazarı Roger Crowley’den yeni bir başucu eseri: Servet Şehri. Venediklilerin 500 yıla sığdırdıkları zafer ve kayıpları Servet Şehri'nde soluk soluğa okuyacaksınız. Onların hikayesini okudukça, bugünün servet imparatorluklarını daha iyi anlayacaksınız.