Romantik, sevdiği kadın uğruna ölen bir şair: Aleksandr Puşkin

Rus ve dünya edebiyatının en önemli şairlerinden olan ve bir düello sonucu sevdiği kadın uğruna ölen Aleksandr Puşkin'e dair bazı notlar...

Aleksandr Puşkin, köklü bir aristokrat aileden gelen Binbaşı Sergey Livoviç Puşkin ve Etiyopyalı bir prensin kızı olan Nadejda Osipovna Puşkina’nın oğlu olarak 26 Mayıs 1799 günü Moskova’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren 17 ve 18. yüzyılın Fransız edebiyatına merak sardı.

1811’de St. Petersburg yakınlarında Tsarskoye Selo’daki liseye yazıldı. İlk şiirleri 1814 yılında Vestnik Evropy’de (Avrupa Habercisi) yayınlandı.

1817’de liseden mezun olup hariciyede bir makama atanana kadar birçok ünlü şair, tarihçi ve edebiyatçıyla yakın ilişki kurdu ve St. Petersburg’un en yenilikçi edebi çevresi olan Arzamas’a katıldı.

1820 yılının Temmuz ayında İmparator I. Aleksandr’ın emriyle, halkı ayaklandırmaya çalışan tavırları nedeniyle tutuklandı. Aynı dönemde yayınlanan Ruslan ve Ludmila’yla büyük övgüler topladı.

1820’de Rusya’nın güneyinde Yekaterinoslav (bugünkü Dnipropetrovsk), Kişinev ve Odessa’ya sürgün edildi. 1823’te manzum romanı Yevgeni Onegin’i yazmaya başladı.

"Çingeneler..."

“Çingeneler” şiirini yazdığı 1824’te devlet görevine son verildi ve ailesinin Mihailovskoye’deki toprağına iki yıl sürgüne gönderildi. 1825’te ilk manzum oyunu Boris Godunov’u tamamladı.

1826’da Çar I. Nikolay tarafından azat edildi ve Moskova’ya dönmesine izin verildi. Aynı yıl Aleksandr Puşkin’in Şiirleri’nin ilk kısmı yayınlandı. Ertesi yıl, büyük büyükbabası Abram Hannibal’in hayatını ve başarılarını konu ettiği Büyük Petro’nun Mağribi romanına başladı; ancak bitiremedi.

Erzurum yolculuğu

1828’de müstehcen şiiri “Gavriliyada” yüzünden kötü şöhreti arttı. 1829’da Gürcistan ve Kafkaslar’a seyahat etti ve izlenimlerini Erzurum Yolculuğu’nda anlattı. Rus Edebiyatını Sevenler Derneği’ne üye oldu.

1830’da kâğıt üreticisi zengin bir ailenin kızı olan Natalya Nikolayevna Gonçarova’yla nişanlandı. Bu dönemde Yevgeni Onegin’i yazmayı bitirdi; Küçük Tragedyalar’ı tamamladı

Sembolik bir makam

Kolomna’daki Küçük Ev’i, Papaz ve Uşağı Balda’nın Hikâyesi’ni ve otuzun üzerinde lirik şiiri kaleme aldı. 18 Şubat 1831’de Natalya Gonçarova’yla evlendi. Çar Sultan Masalı’nı yazdı.

İmparatorun emriyle Puşkin’e hariciyede tekrar yıllık maaşı olan sembolik bir makam verildi ve resmî tarih yazarı olarak atandı.1832’de kızı Mariya dünyaya geldi. Rusalka oyununu yazdı ve Rus Akademisi’ne kabul edildi.1833’te Yevgeni Onegin kitap olarak yayınlandı.

Sevdiği kadın uğruna ölen şair

1837’de aynı zamanda Natalya’yla da flört eden Natalya’nın kız kardeşinin eşi Baron Georges d’Anthès’e meydan okudu. Düello sırasında ağır yaralandı ve 10 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Başkentte huzurun bozulmasından korkan çarın emriyle Puşkin’in naaşı, ailesinin Mihailovskoye’deki topraklarına yakın olan Sivyatogorskiy Manastırı’na geceleyin gönderildi. Manastırda annesinin yanına gömüldü.