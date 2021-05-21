Rönesans sanatçısı Michelangelo'nun günlük yemek rutini

İtalyan Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni'nin alışveriş listesini gördünüz mü? Görmeyenler için haberimizi okumalarını salık veriyoruz.

Bruno Nardini, Michelangelo: Bir Dâhinin Yaşamöyküsü’nde ünlü heykeltıraşı böyle tanımlıyor. 26 yaşında Davud heykelini yapan, 37 yaşında Sistina Şapeli’nin tavanını tek başına resmeden sanatçı, 1515’te Papa X. Leo tarafından San Lorenzo Bazilikası’nın cephesini tasarlamakla görevlendirilmişti.

Üç yıl sonra, hiçbir zaman tamamlanmayan bu çalışmada gerekli mermerlerin taşınması için Floransa ve Pietrasanta arasında gidip geldiği dönemde, Michelangelo, 18 Mart 1518 tarihli bir mektubun arkasına bir yiyecek listesi çıkarmış.

BİR DEHANIN SIRADAN BİR GÜNÜ

Kimileri bunun üç öğünlük bir yemek için alışveriş listesi olduğu ve okuma yazması olmayan hizmetçisi için resmedildiği görüşünde.

Gerçekten de öyle mi, yoksa sadece bir karalama mı, hiçbir zaman bilinmeyecek. Yine de bir dehanın sıradan bir ânına tanıklık etmek açısından paha biçilmez sayılabilir

RESSAMIN YEMEK LİSTESİ

İşte ünlü resaamın ünlü yemek listesi...

İki ekmek bir karaf şarap bir ringa balığı tortelli, bir salata dört ekmek bir karaf sağlam gövdeli şarap çeyrek karaf sek şarap bir tabak ıspanak dört hamsi tortelli altı ekmek iki rezene çorbası bir ringa balığı bir karaf sağlam gövdeli şarap...

Rönesans döneminin en ünlü ressamlarından Michelangelo

"KENDİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ YAŞADI"

Sözü, yine Nardini’nin kelimeleriyle, dehanın göreceliliğiyle noktalayalım:

"Tanımlanamaz olanı tanımlamak, kesin değil, deneme niteliğinde bir çabadır. Çünkü kendi ölçümüzle ölçersek, Michelangelo gerçekten de bir devdi, bir titandı, sıradışı birisiydi. Buna karşılık, onun ölçüsüyle ölçüldüğünde, yalnızca tutkulu bir güzellik ve gerçeklik araştırmacısıydı, hep kendi büyüklüğünün hezimetini yaşayan birisiydi."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com