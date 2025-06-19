Ruhsan Çarpadan'dan ilmeklenmiş öyküler toplamı: Taşıyamadığım Yük

Ruhsan Çarpadan'ın Taşıyamadığım ilk öykü kitabı Yük , hafızayla iç içe geçmiş bir duygular atlası. Satın alınan eser Seyhan Livaneli Öykü Ödülü'ne layık görülen Çarpadan, okurun çocukluk anılarının karanlık dehlizlerinden, kayıpların ve özlemlerin yüklendiği günlük sahnelere taşınıyor. Onun bir öyküde, geçmişin silikat bir resmi düşüş önümüze: bir kamyonun ardından sallanan eller, içi boşalan bir ev, mandalina kokusuna saklanmış yas.

Kitap üç bölümden oluşuyor...

Taşıyamadığım Yük, Keşke Bugün Kendimle ve Kambur... Kitaptaki öyküler, kadınların, çocukların, yaşlıların ve en çok da suskunların sesli duyuruyor. Ruhsal yaraların içimizdeki yansımasını incelediğinde bir dille ortaya koyan yazar, kimi zaman bir hastanede odasında, kimi zaman İstanbul'un ayazlı sokaklarında okuru kırılmaya, kırılmaya ve hissetmeye çağırıyor.

Taşıyamadığım Yük, modern Türk öykücülüğüne hem biçimsel inceliğine hem de duygu derinliğiyle güçlü bir katkı sunuyor. Çarpadan'ın yalın ama anlatılmış anlatımı, okuru sadece birer tanık değil, aynı zamanda duygudaş bir yol arkadaşı kılıyor.

Kitaptan kısa bir bölüm;

"ARADIĞIM ZORLUKLAR..."

"Yataktan ayrılan kamera bilgileri doğru gidiyorum. Çamlar çamur içinde. Aradığım zorluklarla. Uzaklardan yağmur, toprak ve ıslak çayır kokusu geliyor sızlayan yanma. Gözlerimi kapatıyorum. Kapının açıldığının ardından. Kararsız, sorgulu, nasıl konuşacağını bilmeyen bir ses bu, biliyorum. Kapı ağzında, mavi yetkilinin toplantısını yapıyorum. Ona cevap veriyorum. Tepelere. Uzaklara. Daha uzaklara.

Doru bir at, annemle birlikte ağlayan çayırlarda kayboluyor."

Sayfa: 120

Bazen bir fotoğrafın, bazen bir merhametin parçasının, bazen yamalı bir yorganın çağrışım gücünden faydalanan Çarpadan, taşınan ve taşınamayan yükleri, alınan ve alınmayan yolları, kayıpları ve hiç kazanılamayanları Taşıyamadığım Yük'te anlatıyor. Bu öykülerde karanlık, daima içindeki ışıkla birlikte var oluyor.

"ÖRÜLEN ÖYKÜLER TOPLAMI"

"Taşıyamadığım Yük, bir derdi olan, bir meselesinin çevresinde ilmeklenmiş örülen öyküler toplamı. Bastırıldığı için içeride gömülmüş bir sesin, bir tür anlatan geçmişin eseri... Sarsıcı, yüklerinden kurtulmuş, gelecek vaat eden bir kitap."

.Kemal Varol- Yazar

YAZAR HAKKINDA KISA BİLGİ...

Ruhsan Çarpadan, Bayburt'ta doğdu. Pace Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans teminini tamamladı. Amerika'da yaşıyor. Bir ayağı İstanbul'da...Tomris Uyar Öykü Yarışması'nda konak, Seyhan Livaneli Öykü Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Öyküleri çeşitli dergilerde yayınlandı.