Sadakat ve cinayet arasında bir evliliği anlatan Kusursuz Evlilik romanı Birçok yayınevi tarafından reddedilen Kusursuz Evlilik, yazar Jeneva Rose’un kendine ve romanına olan inancı sayesinde okuruyla buluştu ve tüm dünyada çok satanların arasına girmeyi başardı.

Kusursuz evlilik üzerinde çok konuşulabilecek, birçok fikir çatışması yaratabilecek bir konu olmakla birlikte, insanlar tarafından en önemsenen konulardan da birisi. Çok satan onlarca kişisel gelişim veya psikoloji kitaplarının içinde mutlaka ideal eş, ideal evlilik gibi konularla karşılaşıyoruz.

Bu popülerlikten kurgusal sanat eserleri de nasibini alıyor ve ortaya kusursuz bir evlilik üzerine tasarlanmış çok sayıda sinema, tiyatro ve roman çıkıyor.

Okurunu şaşırtan finali, samimi dili ve akıcı anlatımı ile türün severleri için bir solukta okunacak bir polisiye-gerilim olarak raflardaki yerini alıyor.

Yazarın ilk romanı olma özelliği

Jeneva Rose aslen Wisconsinli. Birkaç yılını Ithaca, New York’ta geçirdi ve şimdi Charlotte, Kuzey Carolina’yı evi olarak görüyor. Kocası Andrew ve İngiliz bulldog köpeği Sir Winston’la yaşıyor.

Okumayı, yemek yapmayı, masa oyunlarını ve şarabı seven Jeneva, The Office’i tekrar tekrar izlemeyi ve her fırsatta seyahat etmeyi çok seviyor. Kusursuz Evlilik ilk romanı.

Kitap ne anlatıyor

Sarah Morgan, bu hayatta istediği her şeye kavuşmuş, 33 yaşında şirkette ortaklığa yükselmiş başarılı ve güçlü bir savunma avukatıdır. Hayatı, planları doğrultusunda mükemmel devam etmektedir. Ne var ki aynı şey kocası için hayat o denli tozpembe değildir.

Kocası Adam, senelerdir ortaya elle konulur bir eser çıkaramayan ve kendini başarısız olarak gören bir yazardır. Çiftin evlilikleri Adam’a göre karısının sürekli çalışmasından dolayı zedelenmeye başlar çünkü Adam kendini çok yalnız hisseder. Teselliyi başka kollarda arayan Adam kendini gözlerden uzak dağ evinde Kelly Summers ile yaşadığı tutkulu aşka bırakır.

Masumiyet kavramı

Fakat bir gün beklenmedik bir şey olur ve sevgilisi Kelly ölü bulunur. Tüm oklar Adam’ı gösterir ve baş şüpheli olarak tutuklanmasına neden olur. Sarah ise kendini bir anda metresini öldürmekle suçlanan kocasının avukatlığını yaparken bulur. Bu karmaşık durum herkesin sırlarını açığa çıkarır ve masumiyet kavramının sorgulandığı bir polisiye başlar:

Adam suçlu mudur yoksa masum mu?