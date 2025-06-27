Şairlerin aşk dolu satırlarının altında yatan kadınlar; aşk kavuşamamaktır der kimileri

Hangi şiirin hangi şaire ait olduğunu az çok biliriz. Peki, bu şiirin neden ve kine yazıldığını da biliyor muyuz? Bilenlerimiz vardır mutlaka ama biz bilmeyenler için anlatalım. Yazılan her şiirin bir anlamı vardır onlar için.

Tabii okurlar için de öyle...

Şair demek, aşk demektir, sevda demektir ve daha önemlisi kavuşamamaktır. Kavuşulursa aşkın da bir anlamı kalmıyor öyle değil mi? Okuyacaklarınızda sevdiği kadınlara kavuşmayan şairlerin yakarışları var. Yoksa bu kadar güzel satırları bir şaire ancak bir kadın yazdırabilir. ..

Başlayalım...

Onları büyülü sözcükleriyle anımsarız...

Her birinin sevda ve özlem mısraları hafızamıza çivi gibi çakılmıştır. Şairlerin yazdıkları duygu yüklü mısraların arkasında elbette bir kadın vardır. Kadınlardır şairlere kalemin sınırsızlığını yaşattıran, en iyi sözcükleri yazdıran.

Kimi aşklar ayrılıklarla son bulurken kimi de mutlulukla devam etmiştir. Ahmet Arif’in “Hasretinden Prangalar eskittim” dediği mısralarında, Leyla Erbil vardır.

Fakat, şairin kenarı sigarayla yakılmış mektuplarına cevap vermez Leyla Erbil… Ahmet Arif, aşkından yanıp tutuşur.

Terk etmedi sevdan beni

Aç kaldım, susuz kaldım,

Hayın, karanlıktı gece,

Can garip, can suskun,

Musa Eroğlu’nun usta telleriyle buluşturduğu Mihriban şarkısını kaçımız Abdurrahim Karakoç’un gençliğinde aşık olduğu, adını bilmediğimiz sadece simge olarak kullandığı Mihriban'a yazdığını.

Nazım’ın biricik aşkı Piraye’si, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in gözünden sakındığı Azime Korkmazgil’den kaçımız haberdardır.

Ya Ahmet Muhip Dıranas’ın Fahriye Abla’sı…

Şairlerin gönül dünyalarına doğru yolculuğa çıktık.

Yüreklerini yakan sevdalarını bulduk, geçmişi biraz kurcaladık…

YAHYA KEMAL'İN CELİLE HANIM AŞKI

Türk şiirinin usta ismi Yahya Kemal'in Nazım Hikmet'in annesi, ressam Celile Hanım ile olan aşkları dillere destandır. Kemal'in Nazım Hikmet'e ders verirken tanıştığı Celile Hanım'la olan aşkı mutlu sonlanmadı.

Celile Hanım'ın İstanbul'dan ayrılışı üzerine Yahya Kemal, ünlü "Sessiz Gemi" dizelerini yazar.

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler

Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler

SEZAİ KARAKOÇ'UN RAKİBİ: CEMAL SÜREYA

Şair Sezai Karakoç üniversitede okurken uzaktan aşık olduğu kadının adı Muazez Akkaya'dır. Fakat usta şairin bir rakibi vardır; Cemal Süreya...

Aşkını ilan edemeyen Karakoç, meşhur "Mona Rosa" şiirini yazar.

Açma pencereni perdeleri çek, Mona Rosa seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa ben bir deliyim. Açma pencereni perdeleri çek.

AŞK VE NAZIM HİKMET

Aşk olacak da, Nazım Hikmet olmaz mı... Pek çok kadın için en güzel dizelerini yazar ama, onun için Piraye bir başkadır.

Ne güzel şey hatırlamak seni:

ölüm ve zafer haberleri içinden,

hapiste ve yaşım kırkı geçmiş iken...

ÖLEN KARISININ ARDINDAN ŞİİR

Tanzimat dönemi edebiyatının önde gelen şairlerinden olan Abdülhak Hamit'in "Makber" şiiri ünlüdür. Şairin, kaybettiği çok sevdiği karısı Fatma Hanım'ın arkasından yazdığı şiir oldukça duygu yüklüdür.

"Eyvah! Ne yer, ne yâr kaldı, Gönlüm dolu ah-u zâr kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden, Gitti ebede gelip ezelden."

KARADUT...

Bedri Rahmi Eyüpoğlu, asistanlık yaptığı üniversitede daha sonra Türkiye'nin ilk heykeltıraşlarından olan Mari Gerekmezyan'a aşık oldu. Oturdu, "Karadut" şiirini yazdı.

"Karadutum, çatal karam, çingenem Nar tanem, nur tanem, bir tanem Ağaç isem dalımsın salkım saçak Petek isem balımsın a gülüm Günahımsın, vebalimsin."

YA LAVİNA...

Özdemir Asaf'ın "Lavina" şiirinin öyküsünü bilir misiniz?

Anlatalım...

Usta şair Özdemir Asaf, güzel sanatlar okuyan Mevhibe Bayat'a aşık olur. Özdemir aşkına karşılık bulamaz.

Dilimize pelesenk olan Lavina şiirini yazar.

"Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal."

AHMET MUHİP'İN FAHRİYE ABLASI

Ahmet Muhip Dıranas denilince akla hemen "Fahriye Abla" dizeleri gelir. Şairin annesinin arkadaşı ve komşuları olan Fahriye Hanım'a yazdığı ve eşinin "Evlendiğimizde o kadın 70 yaşındaydı. Ben Fahriye Abla'yı hiç kıskanmadım" dediği şiir, edebiyatımızın en bilinen şiirlerinden biri olmuştur.

"Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın, sen! Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen Gözlerin, dişlerin ve ak pak gerdanınla Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye Abla!"

ZOR BİR KAVUŞMA

Şair Hasan Hüseyin toplumcu gerçekçi şiirleriyle tanınır. Çok zor kavuştuğu ve deli gibi sevdiği Azime Korkmazgil için "Azime'li Temmuz Bildirisi 2" dizelerini yazar.

"Saksılarda çöl bitkileri, salonlarda kartpostal mutluluklar eskidi maskelerin sırıtan düşmanlıkları -- ve nice yazlar oh ne güzel yeniden -- bu senin güzelliğin ne demekse ne demek Azime'm, savaşlara durmak ne demek, güzel ne demek"

"SEVİYORDUM AMA OLMADI"

Abdurrahim Karakoç gençlik çağında sevdiği, "Seviyordum ama olmadı" dediği bir kadına yazdı rivayet edilir.

Kızın adı başkadır, orası şairde saklıdır.

Mihriban ise onun temsil eden bir semboldür sadece.

"Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamıştın, çözülmüyor Mihriban ,Ayrılıktan zor belleme ölümü, Görmeyince sezilmiyor Mihriban."

"HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM"

Ahmet Arif'in sevdiği kadın, Leyla Erbil...

Arif, gençlik yıllarında aşık olduğu, mektuplarına cevap vermeyen yazar Leyla Erbil için "Hasretinden Prangaler Eskittim" dizelerini yazar.

"Hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana..".