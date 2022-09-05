Şeker bağımlılığıyla başa çıkmak için kılavuz kitap: Tatlı Hakkında Acı Gerçekler

Yıllardır kilo sorunu yaşayan, bu sorunu çözebilmek adına birçok yöntemi denemiş ama hep hüsrana uğramış insanlara kalıcı bir çözüm yolu geliştiren uzmanlardan, hayatınızı değiştirecek bir kitap.

Dünya çapında büyük bir artış gösteren obezite sorununun kaynakları konusuna farklı bir bakış açısı getiren kitap, teori ve pratik bölümler yardımıyla şekerin zararlı etkilerini hayatımızdan çıkartmamız için rehberlik ediyor.

Prof. Dr. Yunus Yavuz ve Uzman Psikolog-Psikoterapist Zaza Yurtsever’in yazdığı Tatlı Hakkında Acı Gerçekler kitabı, şeker ve bağımlığı hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Hepimiz şekerin zararlı olduğunu bilmemize rağmen birçoğumuz onun bağımlılık yapan bir madde olduğunu bilmeyiz. Oysa şeker de sigara, alkol ya da uyuşturucu gibi bağımlılık yapan bir maddedir ve kişinin sadece şişmanlamasına değil, birçok farklı hastalığa yakalanmasına sebebiyet verir.

Şeker bağımlılığı

Eğer siz de devamlı şeker tüketiyorsanız, yemeklerden sonra mutlaka tatlı yemeniz gerekiyorsa, şeker hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyorsa ve tüketiminizi bir türlü kontrol edemiyorsanız o zaman şeker bağımlısı olduğunuzdan yola çıkabilirsiniz.

Rehber kitap

Bu kitapta şeker bağımlılığının nasıl ortaya çıktığını, hangi fiziksel ve psikolojik hastalıklara yol açtığını ve bu bağımlılıkla nasıl baş edebileceğinizi öğreneceksiniz.