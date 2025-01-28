Şiirsel estetiği yaşamın gerçekliğiyle buluşturan yazar: Ali Cengizkan

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Bundan 45 yıl önce yayımlanan ilk şiir kitabı Senlere ile 1981 yılında Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü'ne layık görülen yazar, kültür ve edebiyat alanındaki çalışmalarını sürdürmeye, yeni eserler ortaya koymaya devam ediyor.

Edebiyat yolculuğunu 2024 yılında Everest Yayınları'ndan çıkan Hayat Bahçesi ve Şehrin Gölgeleri eserleriyle sürdüren yazarın eserlerini ve başarılarını yakından inceliyoruz.

Ankara'nın kent belleği ve mimarlık tarihi üzerine sürdürdüğü çalışmalarla bu alanda akla ilk gelen akademisyenlerden olan Prof. Dr. Ali Cengizkan, yetiştirdiği ve tez danışmanlığını yaptığı pek çok öğrencisiyle akademik dünyaya değer katarken

kent, toplum ve akademiyle kurduğu ilişkiyi edebiyatına da yansıtıyor.

GENİŞ BİR OKUR KİTLESİNE HİTAP EDİYOR

Ali Cengizkan'ın şiir kitapları; edebiyatı estetik, toplumsal ve bireysel duyarlılıklarla bir bütün olarak görengeniş bir okur kitlesine yakından hitap ediyor.

Toplumsal ve politik duyarlılığı olan okurlara hitap eden eserlerinde konulara kentleşme süreçleri ve kültürel kimlikleri dahil eden yazarın,Türkiye'nin çağdaş yaşamına ve gündemine edebiyatla ışık tutuyor.

Dil ve biçim üzerine düşünen, şiirde yenilikçi yaklaşımları benimseyen okurlara yönelik eserleriyle dikkat çeken Cengizkan, kalemini deneysellik ve estetik arayışıyla buluşturuyor.

Cengizkan'ın eserleri, yazarımızın akademik dünyadaki önemi ve kültürel çalışmalarının da etkisiyle kent, mimari, bellek ve tarih gibi konularla ilgili öğrencilerin ve entelektüellerin de ilgisini çekiyor.

ŞEHRİN GÖLGELERİ

Ölü şehrimin insanları, ölü şairler gibidir

Çünkü şairler gibi şehirlerin de ülkede

Öldükten sonra değeri bilinir; köşedeki mobilyacı

Alt kattaki musluk tamircisi, yan sokakta

Yorgancı, ancak öldükten sonra benimsenir.

Çünkü ölü şairler bu ülkede, anca öğrenilir

Çünkü ölü şehirler bu ülkede, ölü şairlerle

Dalında kuruyarak olgunlaşan kiraz, erik, elma gibidir.

HAYAT BAHÇESİ

Dantelacı kaç metre arkamızdan geliyor, ördüğü ile

Ölçerek, mesafe koyarak, tiftifleyerek zaman kavramını

Bence saatçinin yanında ayarcı olarak çalışmalı.

Dergi yönetmenini kıra salmalı, çünkü kokuşmuş dosyalarda

Ölü uyaklar çoktur, derisini yüzmeden lahananın

Bacağından tutup, bir güzel üfleyip, ölçüsünü kaçırmalı.

Şaire aşk dersleri, çünkü zihni göğüs kafesi gibi açan aşk

Başka derslere de saldırabilir ve bu denli ağır derslerle

Yüklü yaşam kılavuzunu başka kim hazırlayabilir?