Sofraların vazgeçilmez yemeği olan enginarın tarihini anlatan kaynak kitap: Enginar Tarihi Yemek yarışmalarında kazandığı ödüllerle bilinen ve yemek yapmanın Oscar'ı olarak ün salan Aydan Üstkanat'ın Enginar kitabı, yazarın önemli yeni kitapları arasında yer alıyor. Ünlü şef enginar aşkıyla ilgili şöyle diyor; "Enginar benim çocukluk aşkım hiç vazgeçmedim" dedi.

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Yemek kitapları yarışmalarının Oscar’ı olarak bilinen Gourmand kitap kategorisinde Türkiye’de en çok ödül alan şef yazar Aydan Üstkanat’ın yeni kitabı Enginar Tarihi | Tarifi, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Enginar’ın hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten Üstkanat, “Çocukken göz hizama denk gelen pazar tezgâhlarındaki enginarları ve kokularını şu an bile aynı canlılıkla hatırlıyorum. O günlerde enginarla kurduğum bağ da enginarı her gördüğümde farklı bir tarif yapma tutkum da değişmedi. Size bir sır vereyim mi? Enginar yolculuğum bu kitapla bitmedi, bitmeyecek.” diyerek ikinci bir enginar kitabının kısa bir arayla geleceğinin de müjdesini verdi.

Enginara dair her şey bu kitapta...

Yemek kitapları yarışmalarının Oscar’ı olarak bilinen Gourmand’da ülkemizi defalarca temsil eden ve pek çok ödülle Türkiye’de kitap kategorisinde en çok ödül alan, Türkiye’ye ilk kez A kategorisinden Yılın Yazarı ünvanını getiren Üstkanat’ın Altın Kitaplar’dan çıkan; Un, Şekersiz, Yap Ye Paylaş ve Mevsiminde Yemek isimli yemek kitaplarında bu kez enginar, bütün serüveniyle kitaba dönüştü.

Yemek kültürün mihenk taşı

Şef yazar, yeni kitabında yemek kültürümüzün mihenk taşlarından olan enginarla yapılan tarifleri, enginarın tarihiyle birlikte okura sunuyor. Üstkanat, yeni kitabıyla ilgili şunları söyledi;

"Enginar aşkım hiç bitmedi"

“Enginar her zaman soframın baş tacı olmuştur. Bu yüzden Roma’ya gittiğimde ilk işim, 2 bin yıllık bir Yahudi tarifinin, nefis enginar kızartmasının peşine düşmek olur. Çünkü enginar ilk kez Roma İmparatorluğu döneminde, bu topraklarda evcilleştirilip sofralara konuk olmuştur. Onun izini sürmeye devam ettiğimde Akdeniz’in farklı bölgelerine yayıldığını görürüm. Fransa, İspanya, Yunan Adaları, İzmir… Benim enginar aşkım da İzmirli bir çocuk olarak başladı ve hiç bitmedi.”

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