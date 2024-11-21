Soğuyan havalar, cama vuran yağmur damlaları; kitap, kahve ve battaniye

Ergül Tosun

Yağmurlu ve soğuk havalar insana yaşama sevinci verdiği bir gerçek. Ama en çok da böyle havalarda kitap okumayı seviyoruz. 2025 yılına girmemize sadece bir buçuk ay kaldı, soğuk ve yağmurlu havalar da etkisini iyice göstermeye başladı.

Yağmuru severiz hele yağmurla birlikte oluşan kasvetli ve kapalı hava olunca tadından yenmez diyebiliriz.

Yağmurlu havalarda insanlar çoğu zaman evde kalmayı tercih ettiği için kitap okuyarak zaman geçiriyor.

Bunun yanında yapılan bazı araştırmalara göre; kasvetli ve yağmurlu havalar kitapseverlerde daha çok kitap okuma isteği uyandırıyor.

İNSANDA YAŞAMA SEVİNCİ UYANDIRIYOR

Öte yandan bu tür havaların insanda yaşam isteği uyandırdığı da bir gerçek. Dışarı yağmur ve ılık ılık bir odada okunan bir kitabın tadını hangi okur bilmez ki?

BATTANİYE VE KİTAP

Türkiye önümüzdeki günleri yağışlı geçirecek. Bir taraftan çayınızı yudumlarken bir taraftan da okuduğunuz kitabın büyüsüne kapılacaksınız.

Bir diğer motto da battaniye ve kitap. Sıcak bir battaniyenin altına girip elimize kitap aldığımız anda dünya bizim etrafımızda duruyor.

Yağmurun ve kasvetli bir havanın iyileştirici gücünü göz önünde bulundurduğumuzda

"Yağ yağmur yağ" demek istiyoruz...