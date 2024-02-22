Stefan Zweig'in usta kaleminden çıkan muazzam roman: Sabırsız Yürek Çağdaş dünya edebiyatının usta kalemlerinden olan Stefan Zweig'in kaderi pek çok aydının kaderiyle aynı oldu. Sevdiği Almanya'dan Hitler'den kaçtı, sürgün hayatı yaşadı. En son dayanamadı intihar etti. Sabırsız Yürek romanı da sürgün edilmeden önce yazıldı. Muazzam, okunası bir roman...

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Sabırsız Yürek, Stefan Zweig’ın tamamlanmış tek romanı. Yeni bir savaşın başlamasına kısa bir süre kala, Avusturya ve Macaristan sınır bölgesinde bir garnizon kasabası. Genç Teğmen Hofmiller, zengin Macar Lajos von Kekesfalva’nın şatosundaki davette tanıştığı Kekesfalva’nın yeğeni İlona ile dans ettikten sonra, kızı Edith’i de dansa kaldırmak ister. O anda yapmış olduğu gaf kaderlerini belirleyecektir.

Çünkü Edith felçlidir ve tekerlekli sandalyeye mahkûmdur. Hofmiller içine düştüğü vicdan azabıyla Edith’i sık sık ziyaret etmeye başlar. Ziyaretler çoğaldıkça kız teğmene âşık olur. Her ne kadar Edith’e duygusal bir yakınlık hissetmese de, içine düştüğü girdabın etkisiyle kızla nişanlanmayı kabul eden Hofmiller, yakın çevresine tam aksini söyler.

Muazzam roman

Büyük bir trajediye varacak yolun taşları böylece döşenmeye başlayacaktır. Vicdan azabı, minnettarlık, başkalarını memnun etme ve beğenilme hissi, zengin sosyal çevrenin cazibesi gibi kader çizgisini belirleyen insani haller ve bunların ne kadar önemsiz olduğunu ortaya koyacak savaşın dehşeti... Zweig’ın elinde muazzam bir romana dönüşecek tüm unsurların bir arada olduğu bir eser.

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Sürgün edildi, intihar etti

Alman asıllı Yahudi yazar Stefan Zweig, çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarların başında geliyor. İkinci Dünya Savaşı başladığında kendisi için de bir sonun başlangıcıydı aslında.

Adolf Hitler Yahudi ve muhalif avına çıkarken sıranın kendisine geleceğini elbette biliyordu. Kurbanlık koyun gibi boynunu uzatmayı tercih etmedi ve çok sevdiği karısı Lotte ile sevdiği ülkesinden kaçtı.

Çok sevdiği karısıyla intihar etti

Yıllarca Avrupa'da yaşadı, pek çok ülke gezdi. Ama Hitler kabusu bütün Avrupa'yı sarmıştı; kaçış yoktu, çember daralıyordu. Zweig'in kaderi kara bir yazgıydı. Romanlar, hikayeler yazdı. Zweig, karısı Lotte ile intihar ettiğinde tarihler 1942'yi gösteriyordu...

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