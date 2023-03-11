Sussex Düşesi Meghan Markle'ın kitabı: Bank Sussex Düşesi Megehan Markle'ın Bank kitabı çocukların severek okuyacağı tarzda yazıldı. Kitabın içindeki görseller sayesinde okuma daha da kolaylaşıyor.

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, eşi ve çocuğunun ilişkisinden esinlenerek kaleme aldığı ilk resimli çocuk kitabı Bank okurlarla buluştu. Meghan Markle,Bank’ta, zamanla büyüyüp zenginleşen bir baba oğul ilişkisinin ince ayrıntılarını sıcacık bir dille anlatıyor.

Kitabın tercümesini Gökçe Yavaş üstlenirken, Caldecott ödüllü illüstratör Christian Robinson baba sevgisinin güzelliğini, neşesini ve şefkatini bir annenin gözünden yansıtarak sayfaları renklendiriyor.

Sussex Düşesi Meghan Markle ilk çocuk kitabı Bank ile ilgili,

"Bank, Archie'nin doğumundan bir ay sonra, Babalar Günü'nde eşim için yazdığım bir şiir olarak başladı. O şiir şimdi bir hikâye. Christian suluboya çizimleriyle her kesimden baba ve oğul arasındaki ilişkinin sıcaklığını, neşesini ve samimiyetini yakaladı; çizimler benim için özellikle önemliydi, Christian ve ben bu özel bağı herkesi kapsayacak bir biçimde tasvir etmek için çok çalıştık. Umarım Bank her ailede benimkinde olduğu gibi karşılığını bulur” yorumunda bulundu.

Sayfa: 36

Okurları karakterle bütünleştiren kitap

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, baba ile çocuk arasındaki özel bağı bir annenin gözünden anlattığı Bank adlı ilk çocuk kitabı yayınlandı. Okurda derin bir sevgi ve şefkat duygusu uyandıran Bank, farklı etnik kökenlerden gelen baba ve oğullar arasındaki unutulmaz anlara bir pencere açıyor; baba ve oğul arasındaki huzur, güven, inanç ve sevgi dolu anlarda okurları karakterlerle bütünleştiriyor.