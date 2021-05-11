Tanpınar Bana Ne Dedi ve Shakespeare Bana Ne Dedi kitapları üzerine

Tanpınar Bana Ne Dedi ve Shakespeare Bana Ne Dedi kitapları üzerine

Ruken Ataman’ın yazdığı Tanpınar Bana Ne Dedi? ve Shakespeare Bana Ne Dedi? Nora Kitap etiketiyle yayımlandı. İki kitap da okurlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Türk ve İngiliz edebiyatının önde gelen yazar ve eserlerinden oluşan bir seçkiyi kendine has yorumuyla aktaran Ruken Ataman iki kitapla birde edebiyatseverlerin karşısında.

Edebiyat alanında dünya ve Türkiye’den nitelikli eserler yayınlayan Nora Kitap’tan çıkan Tanpınar Bana Ne Dedi? ve Shakespeare Bana Ne Dedi? okuma yolculuğuna yeni başlayan ve bir okuma haritasının peşinde olan kitapseverlerin de keyifle takip edecekleri bir yol gösterici niteliğinde..

SHAKESPEARE BANA NE DEDİ?

Ruken Ataman’ın Shakespeare Bana Ne Dedi? adlı eseri, yazarın İngiliz edebiyatının tanınmış metinleriyle ilgili değinilerinden oluşuyor.

Ataman, cesur bir yönelimle okuma notlarının sınırlarını aşarak ele aldığı kitapların kendi yaşamına dokunan yanlarını öne çıkarıyor. Okuru zengin anekdotlar ve ince göndermelerle kuvvetli ve şenlikli bir okumaya çağırıyor.





Sayfa: 280

İNCELEMEYE YENİ SOLUK

Shakespeare’le başlayan macera; Dickens’a da uğruyor, Tolkien’e de. Ruken Ataman’ın edebiyat görgüsünden beslenen incelemeleri ele aldığı kitapları, okuyanlara yeni bakış açıları kazandırırken henüz bu kitapları tanımayanlara da birer kılavuz sunuyor. Ercan Kesal’ın "Açıl Susam Açıl" çağrısıyla başlayan kitap, nitelikli inceleme deneyimine yeni bir soluk getiriyor.

TANPINAR BANA NE DEDİ?

Tanpınar Bana Ne Dedi? ise Ruken Ataman’ın edebiyat ve yaşam imbiğinden süzülmüş değerlendirme metinlerinden oluşuyor. Ataman’ın metinlerini benzerlerinden ayıran özelliklerin başında öznellikten beslenen incelikli göndermeler geliyor.

Yazar ele aldığı romanları incelerken bu eserlerin toplumsal temsillerine de önem veriyor. Böylelikle yazar-eser-okur-toplum bakışını sağlıyor.





Sayfa: 280

GÜLERYÜZLÜ EDEBİYAT YOLCULUĞU

Tanpınar Bana Ne Dedi? güleryüzlü bir edebiyat yolculuğu vaat ediyor. Tanpınar’la başlayan yolculuk, Yaşar Kemal, Sabahattin Ali, Orhan Kemal gibi doruklara uğrayarak Latife Tekin, Murathan Mungan ve İhsan Oktay Anar gibi yaşayan efsanelerle sona eriyor.

Ruken Ataman’ın edebiyat birikimi ve zengin dilinden beslenen kitapele alınan metinleri okuyanlara yeni bakış açıları kazandırmakla kalmıyor, okumayanları da edebiyat sofrasına davet ediyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



