Taş duvar ustası, şiirlerini kitaplaştırmanın hayalini kuruyor

Türk edebiyatına yön veren birçok yazar ve şairin yetiştiği Kahramanmaraş'ta yaşayan 30 yıllık taş duvar ustası Bilal Saygılı, şiirlerini kitaplaştırmak istiyor.

Türkoğlu ilçesinin İmalı Mahallesi'nde yaşayan ilkokul mezunu 46 yaşındaki Saygılı, inşaatlarda, balyoz, çekiç ve murç yardımıyla taşları işleyerek mesleğini icra ederken boş zamanlarında şiir yazıyor.

Bugüne kadar 500'den fazla şiir kaleme alan Saygılı, eserlerini bir kitapta toplamayı hayal ediyor.

Bilal Saygılı, ilkokulu bitirdikten sonra şiir yazmaya başladığını, yaşanan doğal afetler ya da üzücü olaylardan etkilendiğini, duygularını şiirlerle yansıttığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ın önemli şair ve yazarlar yetiştirdiğini hatırlatan Saygılı, memleketini "Gayet boldur şairi ve ozanı, bozulmaz asayişi düzeni, candan sever bayrağını ezanı, benim memleketim Kahramanmaraş" dörtlüğüyle anlattı.

ŞİİR VE TAŞ BİR ARADA

Saygılı; "Şiirlerimi taş duvarın harcıyla beraber yoğuruyorum. İkisi bir arada güzel oluyor. Hem şiir okuyorum arkadaşlarım dinliyor hem de mesleğimi icra ediyorum. Toplum ne tarz olaylardan etkileniyorsa o tarz şiirler yazıyorum. Çalışırken çay molası verdiğimiz zaman arkadaşlar 'bir şiir oku' diyor, o anda bir şiir okuyorum. Onlar dinlemekten ben de okumaktan memnun oluyorum çünkü severek yazıyorum. İçimdeki duyguları onlara şiirle aktarıyorum."

Bugüne kadar yazdığı şiirleri defterinde topladığını belirten Saygılı, imkanı olmaması nedeniyle eserlerini kitaplaştıramadığını söyledi.

"ŞİİRLERİMİ KİTAPLAŞTIRMAK İSTEDİM"

En büyük hayalinin, yazdığı şiirleri halkla buluşturmak olduğunu anlatan Saygılı, "Kahramanmaraş'ın taşında, suyunda şiir var. Taşı toprağa şiir. Şiirlerimi kitaplaştırmak istedim ama olmadı ben de duvarlara yazıyorum. En büyük hayalim şiirlerimi kitap yapmak ve halka sunmak." diye konuştu.



