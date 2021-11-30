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    Teknoloji bağımlılığı arttıkça, kitap okuma oranı düşüyor

    Teknolojideki hızlı ilerleme kitap okuma oranlarına da yansıyor. Buna göre; internette ve sosyal medyada geçirilen zaman artarken, kitap okumaya olan vakit ise azalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 15:03
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    Teknoloji bağımlılığı arttıkça, kitap okuma oranı düşüyor

    Günümüz modern dünyasında kitap okumaya olan zaman gittikçe azalıyor. Bunun nedenleri arasında ise gelişen teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı gösteriliyor. Uzmanların görüşlerine göre; sosyal medyada ve internette çok zaman harcıyoruz.

    Bunun yerine kitaba ise günde bir dakika gibi bir süre ayırıyoruz. Türkiye’de kitap okumaya günde bir dakika gibi kısa bir süre ayrılırken televizyon izlemeye 7 saat ve internete 4 saat ayrılıyor.

    PANDEMİDE BAĞIMLILIK ARTTI

    Covid-19 salgını sürecinde teknoloji bağımlılığı daha fazla artarken salgın öncesi 4 saat civarında olan teknoloji kullanımları çoğu gün 8 saati aştı.

    Teknoloji bağımlılığı arttıkça, kitap okuma oranı düşüyor #1

    KİTAPLARA OLAN İLGİ DÜŞÜYOR

    Okuma oranlarının düşük olması kitap satışlarına da yansıyor. Bununla beraber son zamanlarda artan kitap fiyatları da okuma oranlarını düşüren bir diğer neden. Ortalama bir kitabın fiyatı 40 ve 50 TL arasında değişiyor. Kitapseverler çoğu zaman kitap almak istese de bütçesi buna izin vermiyor.

     

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