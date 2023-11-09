Toplumsal normların ve beklentilerinin incelendiği İlişki Dansı kitabında öğretiler Uzman Klinik Psikolog İlknur Yılmaz’ın kaleme aldığı İlişki Dansı Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kendini tanımada ve sağlıklı bir şekilde ilişkiyi yönetmede farkındalık yaratan eser bir rehber niteliğinde.

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Kendinizi tanımadan, nasıl biri olduğunuzu bilmeden adım attığınız her ilişki, bir rastlantı dünyasına adım atmak anlamına gelir, diyen İlknur Yılmaz, İlişki Dansı’nda insan ilişkilerinin karmaşık koreografisini masaya yatırıyor.

Yirmi beş yıllık meslek hayatında edindiği deneyim ve gözlemlerle, okuyucularına ilişkilerinin derinliklerine dalmak için bir fırsat sunuyor.

Bir aşk ilişkisine başlamaktan daha zor olanı, onu yürütmektir. Birbirinden tamamen farklı iki insanın uzun yıllar birarada kalması ise, neredeyse mucizedir! Bu mucizeyi yaşayabilmek için, çok basit bazı kurallara uymak ve buna göre adım atmak işleri kolaylaştıracaktır...

Sınırları korumak

Yalnızca romantik ilişki dinamiklerinin değil, aynı zamanda toplumsal normların ve aile beklentilerinin de incelendiği kitapta, evlilik ve ilişkilerde dengenin nasıl sağlanacağı, sınırların nasıl korunacağı meselelerine de yer veriliyor.

Terapi odasından gerçek vakalarla, bağımlı, obsesif, sınır kişilik ile Narsisistik kişilik türleri inceleniyor ve bu kişiliklere sahip insanlarla kurulan ilişkilere dair önemli içgörüler sunuluyor.

Başkasıyla olan ilişkimiz

"Hayatla ilgili sıkıntımız ne olursa olsun, o sorunun rengini, dokusunu, yoğunluğunu belirleyen unsur, hem kendimizle hem de bir başkasıyla olan ilişkimizin niteliğidir,” diyen yazar, eğer ben, biz, onlar dengesi kurulursa herkes için sağlıklı ve huzurlu ilişkilerin mümkün olduğunu da belirtiyor.

Öğretici kitap

Farklı iki dünyanın dansıdır bir ilişki. Benzerlik, aynılık beklentisi ile değil de, bir buluşma olarak yaşandığında, birbirini duyabilen ve anlaşabilen iki kişinin oluşturduğu sahne haline gelir. Bu dansı keşfetmeye cesaret edenlerin İlişki Dansı kitabından öğreneceği çok şey var.

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