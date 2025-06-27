Türkiye'de ikinci Nobel Edebiyat Ödülü kazanacak yazar var mı sorusu ve tartışmalar

Her sene altı dalda verilen Nobel Edebiyat Ödülleri, Aralık ayında sahiplerine verilmeye başlanıyor. Ekim ayında açıklanan ödüller öncesinde adaylar da tartışılmaya başlanıyor. 2006'da Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türk yazarlar içinde sadece Orhan Pamuk kazandı. Bundan sonra başka yazarlar da kazanabilir mi sorusu sorulmaya başlanıyor.

Peki, gerçekten Türkiye'de bu ödülü kazanacak başka yazarlar yok mu? Olmaz mı, hem de çok.. Ama bu yazarlar sadece Türkiye'de ve okurlarının gözünde ödüle değer görülüyor. Bunu bir de Nobel komitesine sormak gerekiyor.

İKİNCİ YAZAR ÇIKAR MI SORUSU

Şunu belirtmekte fayda var; Nobel Edebiyat Ödülü eskisi gibi heyecan yaratmıyor. Bunun nedeni ise son zamanlarda komitenin ödül verirken takındığı siyasi tavır, yaşanan seks skandalı ve kadın yazarları daha az görmesidir.

2006 yılında ödül kendisine verildiğinde Türkiye'de tartışmalar başladı. Daha sonra Kimya alanında ise Aziz Sancar bu ödüle değer görüldü. Böylece Türkiye'de iki isim Nobel'i almaya hak kazandı. Üçüncüsü olur mu sorusu ise devam etmektedir.

Geçtiğimiz yaz Şair Ahmet Telli ile yaptığımız bir sohbette konu Nobel ödüllerinden açıldı ve Türkiye'de Nobel kazanacak yazarların çokluğundan bahsetmişti.

"Bundan sonra Türkiye'de hiçbir yazar Nobel'i kazanamaz." dediğimde buna itiraz etti usta şair.

Şu sözler onun;

"ÖDÜL KAZANACAK YAZAR ÇOK"

"ÖDÜL KAZANACAK YAZAR ÇOK"

Türkiye'de çok iyi yazarlar var. Yeter ki onlara sahip çıkalım, destek olalım. Bana göre Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanacak yazar çok. Bunun için önermek ve uluslararası arenada yazarı pazarlamak lazım."

NEDEN OLMASIN...

Türkiye'de son yıllarda çok beğenilen ve okunan kitaplar revaçta. Öte yandan hem erkek hem de kadın yazarların yazdığı kitaplar uluslararası edebiyat platformlarında ve okurlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Orhan Pamuk'tan sonra neden ikinci, üçüncü bir yazar daha olmasın diye düşünüyoruz. Burada önemli olan yazarların reklamlarını iyi yapmak, ve uluslararasında tanınırlığını artırmak.