Uluslararası Çoksatan Gabrielle Zevin'den yılın romanı: Yarın, ve Yarın, ve Yarın Uzun süredir heyecanla beklenen yılın romanı Yarın, ve Yarın, ve Yarın... İngiliz yazar Gabrielle Zevin'nin bu romanı pek çok kesimden olumlu eleştiri aldı. Yazar aynı zamanda çok satanlar listesinde.

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İlk kez bir yazar, insan yaratıcılığının güzelliğini, dramını ve tuhaflığını, video oyunları evreniyle birleştirerek anlatıyor.

Çoksatan romanların yazarı Gabrielle Zevin Yarın, ve Yarın, ve Yarın’da dostluk, aşk ve yaratıcılığın dönüştürücü gücünü unutulmaz bir hikayeyle taçlandırıyor. Hayatın karmaşıklığında ayrılıp video oyunları tutkusunda birleşen Sam ve Sadie’nin romanı bu. Neşe, kalp kırıklığı ve direncin romanı.

Goodreads yılın en iyi romanı, New York Times çoksatanı, Amazon yılın kitabı Yarın, ve Yarın, ve Yarın'ın çeviri hakları 20 dile satıldı. Paramount Pictures kitabın film haklarını rekor ücretle aldı. Filmin yapımcısı, Stephenie Meyer’ın Alacakaranlık serisini de uyarlayan Wyck Godfrey.

Hayatları boyunca birbirlerine aşık iki yakın arkadaş. Gereken cesareti bir türlü gösteremediler. Yıllar sonra video oyunu tasarımı dünyasında ortaklık kuran Sadie ile Sam, şöhreti, başarıyı, trajediyi ve ikiyüzlülüğü tadacak ve sonunda ölümsüzlüğe kavuşacak.

Çok satan yazar

Uluslararası çoksatan yazar Gabrielle Zevin, aşkın ve yaratıcılığın dönüştürücü gücünü unutulmaz bir hikayeyle taçlandırıyor. Benliğimizin çok yönlü doğasını, bağlanmaya duyduğumuz sonsuz ihtiyacı, hayat ve video oyunu arasında örülü görünmez ağları bir romana sığdırıyor.

Gabrielle Zevin

Romana övgüler arasından bir seçki...

Bir roman yeterince güçlü olduğunda, biz okurları kendi dünyamızın ötesine taşır. Henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir konu hakkında yazılmış bu başyapıtta aynı hissi yakalayacaksınız.

Kitap hakkında ne dediler

"Müthiş! Gabrielle Zevin romanında insan sevgisinin ve yaratıcılığının güzelliğini, azmini ve kırılganlığını haritalandırıyor. Yarın, ve Yarın, ve Yarın, okuduğum en iyi romanlardan.”

John Green

“Video oyunları ile diğer sanat formları arasındaki bağlar, sanal bir dünyada yaşamanın özgürleştirici olasılıkları ve bir ortaklıkta büyüyen platonik aşkın, romantizmden daha derin ve daha tatmin edici hali.”

New Yorker

“Oyunun sonunu kabul etmeyen edebi bir meydan okumadasın. Derin bir nefes al ve oynamaya devam et. Video oyunlarındaki o masum umuda sarıl.”

Washington Post

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