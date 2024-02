Ünlü Alman yönetmen Werner Herzog'dan çarpıcı bir ilk roman: Dünyanın Alacakaranlığı Görevlendirildiği adada yılmadan 29 yıl geçiren asker Odona'nın filmlere ve kitaplara birçok kez konu olan gerçek hikayesini bu kez büyük sinemacı Werner Herzog anlatıyor. Dünyanın Alacakaranlığı, ünlü yönetmenin ilk romanı olma özelliği taşıyor.

ensonhaber.com

İkinci Dünya Savaşı sırasında Filipinler'deki Lubang Adası'nda görevlendirilen ve imparatorluk ordusu dönene kadar ne pahasına olursa olsun adayı savunmaktan vazgeçmemesi söylenen Japon askeri Onoda, Don Quijote'vari mücadelesinde pes etmek bilmeden aylarca, yıllarca, on yıllarca direnir.

Savaşın çoktan bittiğinden ve dünyadaki gelişmelerden tamamen habersiz olan askerin, zamanla dilini çözdüğü ormanda sabırla beklediği tek bir haber vardır: Japonya'nın zaferi.

Görevlendirildiği adada yılmadan 29 yıl geçiren asker Onoda'nın filmlere ve kitaplara birçok kez konu olan gerçek hikâyesini bu kez büyük sinemacı Werner Herzog anlatıyor.

Kitap hakkında yorumlar

"Muhteşem bir ilk roman."

The New Yorker

"Titizlikle yazılmış lirik bir hikâye… Herzog, baş döndürücü gerçeklere yönelik hummalı arayışında, okurlara insanın çılgınlığına, özdisiplinine ve tahakkümüne açılan bir kapı sunuyor - kesinlikle hayatının eseri."

The Washington Post

"Alanı dar ama verimli bu türün ustasından, saplantıdan deliliğe varan çarpıcı bir öykü."

Kirkus Reviews

Sayfa: 104

Yazar hakkında...

Yazar, 5 Eylül 1942'de Münih'te doğdu. Ailesi İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Bavyera'da bir köye sığınan ve zor şartlarda büyüyen Herzog 20'li yaşlarında ilk filmlerini finanse edebilmek için bir çelik fabrikasında kaynakçı olarak gece vardiyalarında çalıştı. İlk uzun metrajlı filmi Lebenszeichen'la Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülünü aldı.

Yeni Alman Sineması'nın öncülerinden olan Herzog Aguirre, der Zorn Gotte Stroszek Nosferatu: Phantom der Nacht Fitzcarraldo, Meinliebster Feind Grizzly Man, Rescue Dawe Encounters at the End of the World gibi film ve belgesellerle Cannes Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü dahil birçok ödüle layık görülerek sinemadaki yerini sağlamlaştırdı.

İlk roman: Dünyanın Alacakaranlığı

Aynı zamanda opera yönetmenliği yapan Herzog, aralarında Buzda Yürüyüş'ün de bulunduğu otobiyografik eserler yayınladı. 2021'de yayınlanan Dünyanın Alacakaranlığı yazarın ilk romanı...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com