Ünlü edebiyatçıların kullanmaktan imtina ettiği noktalama işaretleri

Dünya edebiyatının önemli yazarları romanlarını yazarken, özellikle bazı noktalama işaretlerini kullanmaktan kaçınmışlardır.

Yazarların sıra dışı takıntılarını daha önce siz sevgili Kitap Ayracı okurlarına sunmuştuk. Ama bu sefer bir takıntıları daha var:

Noktalama işaretleri...

Ünlü yazarların bilinmeyen yönlerinde sevdikleri ve sevmedikleri noktalama işaretleri yer alıyor.

İşte o yazarlar ve nedenleri...

Kurt Vonnegut, yaratıcı yazarlığın altın kuralı: Noktalı virgül kullanmayın. Noktalı virgülün tek işlevi sizin üniversite okuduğunuzu belli etmek.

SÖZDİZİMİ KURALLARI

Ursula K. Le Guin "Cümlelerim içerdiği tüm sözdizimi kurallarıyla uzuyor da uzuyor. Ernest Hemingway söz dizimi kurallarına uyacağına veya noktalı virgül kullanacağına ölmeyi tercih ederdi. Bense bir sürü baştan savma noktalı virgül kullanıyorum; bir tanesini şimdi kullandım; bir tanesini kullanmıyorumdan."





"NOKTALI VİRGÜL DAHA GÜÇLÜ"

Gertrude Stein; "Noktalı virgül; virgülden daha güçlü, daha görkemli ve daha fiyakalı ama yine de hâlâ bir virgül."





"ÜNLEM KULLANMAYIN"

F. Scott Fitzgerald; "Ünlem kullanmayı lütfen bırakın. Ünlem kullanmanın birinin kendi şakasına gülmesinden hiçbir farkı yok."

"WE" ROMANINDA NOKTALAMA

Tom Wolfe, We romanında Tom Wolfe karakterlerin düşüncelerini tireyle yarıda keserek, bütünlüklü cümlerle düşünmediğimiz varsayımıyla, gerçekte nasıl düşündüğümüzü taklit etmeye çalışıyor. Duygularımızla düşünüyoruz. Bu nedenle Wolfe bolca ünlem kullanmaktan da çekinmiyor.

"VİRGÜLLER KÖLE RUHLUDUR"

Gertrude Stein, "Virgüller köle ruhludur, kendi kendilerine var olamazlar. Siz giyesiniz diye ceketinizi tutan ayakkabılarla dizinizde bekleyen virgüller hayatı sizin için pasifleştirir ve bu nedenle onları kullanmaktan kaçınıyorum."

Gertrude Stein, "Noktanın kendine has bir hayatı kendine has zorunluluğu kendine has bir duygusu kendine has bir zamanı var."





"VİRGÜLLER ÇAĞI GEÇTİ"

Garielle Lutz, "Maalesef ki o güzelim virgül çağı artık geçti. Hayatta olmak ve kelimelerle haşır neşir olmak için müthiş zamanlardı. Cümleler o zamanlar daha bir kesindi. Şimdilerde profesyonel yazılarda bile bir çok belirsizlikle karşı karşıya kalıyoruz."





TONİ MORRİSON'UN SAVAŞI

Toni Morrison editörü Bob Gottlieb'le bitmek bilmeyen tatlı bir savaş hâlinde olan Morrison, editörünün her yere koyduğu virgülleri silmek için epey çaba sarfediyor.

"ARADA KULLANILAN VİRGÜLLERE İNANIYORUM"

Cormac McCarthy, "Noktalara, büyük harflere ve arada bir kullanılan virgüllere inanıyorum, daha fazlasına gerek yok. James Joyce noktalama işaretlerini olabildiğince az kullaranarak aslında çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Sayfayı küçük tuhaf şekillerle doldurmanın pek anlamı yok. Kelimelerin yettiği ölçüde noktalama işaretlerinin önemi ve gerekliliği azalıyor."

Ergül Tosun

