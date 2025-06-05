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Usta yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak

Usta yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak Birçok eseri Yapı Kredi Yayınları'ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla bir araya gelecek.