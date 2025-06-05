Usta yazar ve çevirmen Alberto Manguel, İstanbul'da okurlarıyla buluşacak
AA & Ensonhaber

Usta yazar, 14 Haziran'da İstanbul Modern'de sanatçı Ali Kazma'yla söyleşi yapacak. Söyleşi, Kazma'nın Manguel'in kütüphanesinin Fransa'dan Portekiz'e taşınma sürecini ele alan Alberto Lizbon'da başlıklı üretimlerini içeren Aklın Manzaraları başlıklı sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

Programda Kazma'nın çalışmalarıyla sanatçının gerçeklik ile hayal gücü arasında bir dönüşüm portalı olarak tanımladığı Manguel'in düşünsel dünyası üzerine konuşulacak.

AKLIN MANZARALARI

Moderatörlüğünü serginin küratörlerinden Demet Yıldız Dinçer'in üstleneceği söyleşi, Aklın Manzaraları sergisinin ilk kamusal etkinliği olacak.

13 Haziran Cuma günü 16:00 – 18:00 saatleri arasında Yapı Kredi Yayınları Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak.

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Ergül Tosun
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü