Yavuz Ekinci'den sıra dışı bir koleksiyonerin romanı: Aziz

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Edebiyatımızın güçlü kalemlerinden, değerli yazar Yavuz Ekinci, yeni romanı Aziz ile yeniden okurlarla buluşuyor. Hırslı bir koleksiyonerin sanata olan saplantısını irdeleyen roman, bu uğurda insan hayatı ile sanat eserinin nasıl bir ikilem içinde değerlendirildiğini ele alıyor.

Kitabın başkahramanı Aziz Mirzade, büyük bir keşif olarak gördüğü ressam Timur'un kayıp eserlerinin izini sürerken sanat eseri niteliğindeki üç dövmenin peşine düşüyor ve sınırlarını her anlamda zorlayacak kararlarla baş başa kalıyor.

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AZİZ ROMANINA DAİR...

Yetenek tutkunu, hırslı bir koleksiyoner olan Aziz Mirzade, en büyük keşfi olarak gördüğü ressam Timur’un intiharının onuncu yılında kendisini en az bu intihar kadar trajik bir arayışın içinde bulur. Timur’un, ölümünden iki sene önce Dante’nin İlahi Komedya eserini yeniden yorumlayıp meydana getirdiği üç eseri kayıptır.

ÜÇ KARANLIK KARAR

Üstelik bu eserler tuvale resmedilmiş değil, üç ayrı insanın sırtına nakşedilmiştir. Cennet, Cehennem ve Araf üçgeninde Aziz’in vermesi gereken üç karanlık karar vardır. Nihayetinde, yanıtı eylemle olacaktır. Ne de olsa haklı bir isteğin karşılığı yalnızca söz olmamalı.

YAVUZ EKİNCİ HAKKINDA

1979’da Batman’da doğdu. Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi’nde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okudu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Yazmaya öyküyle başladı. Meyaser’in Uçuşu 2004, Sırtımdaki Ölüler 2006, Bana İsmail Deyin 2008 yılında yayınlandı.

Meyaser’in Uçuşu ile Yaşar Nabi Nayır Ödülleri’nde Dikkate Değer bulundu; Sırtımdaki Ölüler ile Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, Bana İsmail Deyin ile Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü aldı. Öyküleri Japonca, Yunanca, Farsça ve Kürtçe de dahil olmak üzere birçok dile çevrildi.

İLK ROMANI: TENE YAZILAN AYETLER

İlk romanı Tene Yazılan Ayetler, 2010 yılında yayınlandı. 2012’de basılan ikinci romanı Cennetin Kayıp Toprakları, Tayfur Aydın tarafından İz/Reç adıyla sinemaya uyarlandı. Film 31. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Onat Kutlar Jüri Özel Ödülü’nü aldı.

Rüyası Bölünenler adlı romanı 2014'te yayınlandı. 2016'da okurla buluşan Günün Birinde ise Ekinci’nin pek çok dile çevrilen ilk romanı oldu. Bunu, yine başka dillerde de yayımlanan Peygamberin Endişesi (2018) izledi.

Ekinci, Schauspiel Dortmund Tiyatrosu’nun düzenlediği ve on üç yazarın davet edildiği Me, Europa projesine, Bana İsmail Deyin adlı monolog ile katıldı; bu monolog Dortmund’da performans olarak sahnelendi.