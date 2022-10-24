Yazar Ahmet Kot: Dünyada kitap fuarları, kitap ticaretinin her yönüyle döndüğü yerler

Türkiye'den 15 yayınevinin katıldığı, dünyanın önde gelen kitap fuarlarından biri olan 74. Frankfurt Kitap Fuarı sona erdi. Yazar Ahmet Kot; fuarla ilgili kitap ticareti fuarlarda dönüyor dedi.

Yazar ve şair Ahmet Kot, 85 ülkeden, yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin katıldığı fuara ilişkin AA muhabirine, kitap fuarlarının önemli olduğunu söyledi.

"Fuarlar ticaretin döndüğü yerler"

AA'da yer alan habere göre; Kot, "Dünyada kitap fuarları, kitap ticaretinin her yönüyle döndüğü yerler. Türkiye'de kitap fuarı dendiğinde, kitap alım satımının yapıldığı, okuyucunun gelip kitap aldığı, bir bakıma, panayırın farklı bir şekli diyebiliriz ama dünyada kitap fuarları çeşitlilik gösteriyor" dedi.

"Benzeri olmayan kitap fuarı"

Kot; "Kategori olarak ayırdığımız zaman en üst düzeyde, benzeri olmayan tek uluslararası kitap fuarı, Frankfurt Kitap Fuarı'dır. Frankfurt Kitap Fuarı'nda satış yok. Sadece yayıncıyla yazarlar buluşur. Yayıncılar birbiriyle buluşur."





Program farklılığı

Kot; "Kitap telif alışverişi yapılır ve 5 gün sürer. İlk 3 gün sadece profesyoneller, yayıncılar, yazarlar, gazeteciler gelir. Son 2 gün de okuyucuya açılır. Son 2 günün programı biraz daha farklıdır" diye konuştu.