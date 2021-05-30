Yazar İclal Aydın'ın yeni kitabı: Söylenmemiş Sözler

Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik’in sevilen programı başarılı tiyatro oyuncusu ve yazar İclal Aydın’ı ağırladı. Aydın, yeni kitabı Söylenmemiş Sözler'i anlattı.

Sevilen kitapların yazarı İclal Aydın, konuk olduğu programda yeni romanı Söylenmemiş Sözler'i ilk defa anlattı.

Yeni kitabıyla ilgili Aydın: "Her kitabım bittiğinde bir sonraki kitabımın konusu hazır olur. Dolayısıyla kitaplarım birbirini takip eden hikayeler niteliğinde. Söz konusu devamlılık olduğunda da haklı olarak okuyucuların zihninde hangisinden başlamalıyım düşüncesi oluyordu. Bu nedenle, bu kez yeni bir hikayeyle başlamak istedim." dedi.

"SÜREKLİ ÖLÜMLE BURUN BURUNAYDIK"

Aydın: "Söylenmemiş Sözler’de, anlatmaktan zevk aldığım ve kendimi iyi hissettiğim şeyleri, yani yaşamayı özlediğim şeyleri anlattım. Dünya olarak son 1.5 yıldır çok sayıda olumsuz olayla karşılaştık, çok üzüldük. Her şey aksadı, en kötüsü sürekli ölümle burun burunaydık. Ve daha kötüsü tüm acıların karşısında teselli bulabileceğiniz küçük şeylerden de uzaktık. Birinin dizine yatıp ağlayamadık, birisi saçımızı okşayıp geçecek diyemedi. Henüz farkında olmadığımız, 3-4 yıl sonra fark edeceğimiz, etkisini ancak görebileceğimiz hisler bıraktı üzerimizde." ifadeleriyle yola çıkış hikayelerine değindi.





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"HİÇ TANIMADIĞIM KARAKTERLER"

Kitabın ana karakteriyle ilgili de konuşan Aydın "Yazar olmanın, yazmanın ve karakterlerin bir sihri var. Bu sihre inanmak ve teslim olmak lazım. Kitap bittikten sonra baktım ki tasarlamadığım için hiç tanımadığım karakterlerle dolu kitap. Akışa teslim oldum. Oktay Onur Yortan ise çok yakından tanıdığım bir karakter, Oktay benim aslında. Filiz ise hiç kafamda olmayan, kitabın sonunda bir el sallar gider dediğim bir karakter. Kitabın başkarakteri oldu. Herkes kendinden bir şeyler bulacaktır, ben Oktay olsam da kendini Filiz’le bağdaştıranlar da çok olacaktır. Çünkü sokaklarımız, çevremiz Filiz’lerle dolu."





Yazar İclal Aydın

"KİTAP OKUNMADAN SÖYLEŞİ OLMAZ"

Aydın; "Kitabı okumadan röportaj yapmak isteyenler beni çok rahatsız ediyor, değersizliğe tahammül edemiyorum. Bu yazara olan saygı değil aynı zamanda kendinize ve işinize verdiğiniz değerdir."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com



