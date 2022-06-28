Yazarların sosyal medyada paylaşılan sözleri çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor

Sosyal medyada paylaşılan sözler çoğu zaman o yazara ait olmayabiliyor. Araştırılmadan paylaşılan yazılar, bilgi kirliliğine neden oluyor.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte herkes her şeyi yazabiliyor, paylaşabiliyor. Bu paylaşımlarda çoğu zaman bilginin gerçek olup olmadığı bile araştırılmıyor.

Peki ne yapılıyor bunun yerine?

Bir kullanıcı bir bilgiyi paylaşınca hemen herkes, o sözü ya da bilgiyi alıp kendi sayfasında paylaşıyor. Bu söz daha çok bir şaire, yazara, filozofa ya da herhangi bir düşünüre ait olabiliyor. Ama o özlü sözleri kimin sarf ettiği ise pek merak edilmiyor.

Bilgi kirliliği

Sayfadan sayfaya dolaşan bu sözler,r bilgi kirliliği yapmaktan öteye geçemiyor. Bunun için elde edilen o söz ya da bilgiyi iyice araştırıp; gerçekte bir yazara mı yoksa başka birine mi ait durumuna bakmamız gerekiyor.