Yeme-içme kültürüne dair kaynak eser özelliği taşıyan Sofranın Sergüzeşti kitabı Yazar ve gurme Tülin Ural, Sofranın Sergüzeşti kitabında hem Türkiye'den hem de dünyada yeme-içme kültürüne dair anlatımlarda bulunuyor.

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Tülin Ural, Sofranın Sergüzeşti’nde yer alan denemelerde, en tabii ve evrensel ihtiyacımız olan yemek yemenin, esasında tabiattan uzaklaşma anlamına da gelen uygarlık ve kültürün eliyle nasıl dönüştüğünü örnekler üzerinden anlatıyor.

Yeryüzündeki varlığımıza mutfaktan ve sofradan başlayarak bakarken yeme-içmenin geçmişine, Türkiye’de aldığı kimi biçimlere ve çeşitli kültürel ürünlerde nasıl temsil edildiğine tarihsel ve sosyolojik açılardan yaklaşıyor.

Bu denemelerde, adabımuaşeretin olası dönemeçleri ve anlamları, lezzet standardımızdaki dönüşümler, modernleşmenin ve küreselleşme sürecinin mutfak üzerindeki etkilerine dair ipuçları bulacak ve sofranın tarihinde bir yolculuğa çıkacaksınız.

Kitap sayfalarında yaşam

Everest Yayınları, Aş Kitaplığı dizisinin ilk kitabını gururla sunar. Kitaplığı gastronomi, mutfak, lezzet temalarını edebiyat, tarih, sosyoloji gibi geniş bir yelpazede irdeleyen eserleri bir araya getirmeyi ve okura yeme-içmenin keyfini kitap sayfalarında yaşatmayı amaçlıyor.

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Tematik çalışmalar

Bu dizide, gıda zincirinin tarımdan başlayarak tüm aşamalarını, yani topraktan, dalından sofraya gelmesine kadarki her adımı merkezine alan roman, hikâye ve öyküler, sosyal bilimler alanından araştırmalar ve tematik çalışmalar bulacaksınız.

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ergul.tosun@ensonhaber.com