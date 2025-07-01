Yeni çağın görünmeyen savaşı: Siber İstihbarat Savaşları kitabında gerçekler

Siber İstihbarat Savaşları. Siber istihbarat, siber suçlar ve devlet destekli siber saldırılar alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Ersin Çahmutoğlu, bu kitabında siber savaşların bugünkü korkutucu boyutunu, istihbarat servislerinin dijitalleşen yüzünü ve casus yazılım endüstrisinin çarpıcı yükselişini kapsamlı bir bakış açısıyla aktarıyor.

Yalnızca teknik bir mesele değil; siyasi, stratejik ve toplumsal bir meydan okuma olarak ele alınan siber savaşlar, artık uluslararası sistemin merkezinde yer alıyor.

Çahmutoğlu’nun kitabı, dünyadaki siber savaşların geldiği korkutucu boyutu belgelerle, vaka analizleriyle ve akademik yorumlarla ortaya koyuyor. Geleneksel savaş sahalarının yerini sanal cepheler alırken, devletler dijital saldırılarla birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor.

Kitapta özellikle İsrail’in siber istihbarat faaliyetleri derinlemesine ele alınıyor. NSO Group’un Pegasus yazılımı örneği üzerinden, özel sektör ile devlet destekli operasyonlar arasındaki çizginin nasıl silikleştiği gözler önüne seriliyor. Mossad’ın stratejik siber açılımları, teknoloji şirketleriyle kurduğu ilişkiler ve İsrail’in dijital istihbaratta neden bu kadar etkili bir aktöre dönüştüğü, somut örneklerle detaylandırılıyor.

KÜRESEL CASUSLUK FAALİYETLERİ

Ayrıca kitap, yalnızca tekil aktörleri değil, küresel siber casusluk ve siber silah endüstrisinin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. ABD’den Çin’e, Rusya’dan Suudi Arabistan’a kadar birçok ülkenin siber stratejileri, diplomasi ve güvenlik politikalarıyla birlikte ele alınıyor. Bu endüstri, artık milyar dolarlık pazarlara ulaşan ve yalnızca savunma değil, baskı ve müdahale aracı olarak kullanılan bir güç alanı haline gelmiş durumda.

Sayfa: 240

İSTİHBARAT SAVAŞLARI

En dikkat çeken bölümlerden biri ise, casus yazılım dünyasının en büyük ve en güçlü aktörleriyle devlet istihbarat servisleri arasındaki ilişkilerin derinlemesine analiz edildiği sayfalar.

Kitapta, istihbarat servislerinin yalnızca bilgi toplamadığı, aynı zamanda siber araçlarla algı operasyonları yürüttüğü, diplomatik baskı kurduğu ve zaman zaman özel şirketleri bu süreçte aktif rol almaya ittiği net biçimde ortaya konuyor.

Siber İstihbarat Savaşları, güvenlik politikalarına ilgi duyan araştırmacılardan gazetecilere, akademisyenlerden teknoloji meraklılarına kadar herkes için kritik bir başvuru kaynağı. Dijital çağda güç artık veride ve bu kitap, o verinin nasıl bir silaha dönüştüğünü tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor.

Yazar Ersin Çamutoğlu

KODLAR, MODERN ÇAĞIN MERMİLERİDİR.

Savaşlar artık çoğunlukla ekranlarda başlıyor ve bu cephede hiç silah sesi duyulmuyor. Tankların ve casusların yerini giderek algoritmalar ve satır aralarına gizlenmiş kodlar alıyor. Devletler çoğu zaman konvansiyonel cephelerde değil; veri merkezlerinde, sunucu odalarında ve dijital altyapılarda çarpışıyor.

Ersin Çahmutoğlu, siber casusluğun en çarpıcı operasyonlarını, perde arkasındaki devletleri ve teknolojik silahları deşifre ediyor. Dijital istihbaratın nasıl bir küresel oyuna dönüştüğünü, istihbarat servislerinin

ve teknoloji şirketlerinin işbirliğiyle örülen gizli ağı gözler önüne seriyor.

Bu kitap, bugünü anlamak için geçmişe bakıyor; yarını inşa etmek içinse bilinmeyenle yüzleşmeye davet ediyor. Çünkü artık düşman görünmez, savaş alanı sınırsız ve bilgi en ölümcül silahtır.

Stuxnet’ten SolarWinds’e, Pegasus’tan PROMIS skandalına... Bu kitap, devletlerin görünmeyen savaşlarına açılan karanlık bir penceredir.