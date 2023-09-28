Yeni çıkan kitaplardan okuma tavsiyeleri Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlar için yeni bir okuma listesi hazırladık. Yeni çıkan eserleri yeterince takip edemeyen kitapseverleri hazırladığımız listeye davet ediyoruz.

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Kitap okumayı seviyoruz; hep de sevmeliyiz. Yeni çıkan kitaplar her zaman heyecan verir. İthaki Yayınları'nın yayınladığı kitaplardan sizler için bir öneri listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Toksik İşyeri: İş Hayatında Hızlı ve Adil Olmanın Yolları

Kim Scott gerçek zarara neden olan uygunsuz tutum ve davranışların nasıl fark edileceğini gözler önüne seriyor. Bu mekanizmaların eşitsizliği ve adaletsizliği nasıl sürdürdüğünü ve şirketlerin başarılı olmasını nasıl engellediğini anlamaya yardımcı oluyor.

Üçlü

İsveçli yazar Johanna Hedman, ilk romanı Üçlü daha yayınlanmadan bile edebiyat dünyasının gözlerini üzerine çekti. Kurduğu buruk atmosferle nostaljik bir ağıt kaleme alan yazar, bu romanında üç gencin hayatı üzerinden samimiyetin sınırlarını arayışa çıkıyor.

Madenci

Japonya’nın en tanınmış ve en saygı duyulan yazarlarından biri olan, Üç Köşeli Dünya, Gönül ve Ardından gibi eserlerin yazarı Natsume Soseki’nin Joyce ve Beckett’in eserlerini andıran kitabı Madenci insanın muğlak doğası üzerine absürdist bir roman.

Kalp Şeklindeki Kutu

Joe Hill, istikrarlı ve her yapıtı modern bir korku klasiği olan nadir yazarlardan biri. İlk romanı Kalp Şeklindeki Kutu ise Hill’in muhtemelen kaleme aldığı en rahatsız edici eser.

Soytarı Çiçekleri

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıra dışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai otobiyografik öğeler taşıyan Soytarı Çiçekleri'ni ikinci intihar denemesinden sonra, 1935 yılında yayınladı. Dazai’nin yer yer dördüncü duvarı yıkarak okura birebir seslendiği kısa roman, yazarın İnsanlığımı Yitirirken'in baş karakteri Yozo Oba’yla ilgili kaleme aldığı ilk eser.

Batan Güneş

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıra dışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai’nin savaş sonrası manevi bağları kopmuş bir Japonya’yı arka planına yerleştirdiği romanı Batan Güneş yayınlanır yayınlanmaz sansasyon yarattı. Dazai’nin şair sevgilisi Şizuko Ota’yla yaşadıklarından ve onun günlüklerinden faydalanarak kaleme aldığı roman, küçük bir ailenin adım adım yıkıma nasıl gittiğini gözler önüne seriyor.

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