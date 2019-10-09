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Kıvanç Tatlıtuğ yapımcılığa soyundu

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını değerlendirmek isteyen Kıvanç Tatlıtuğ'un hedefi Amerika oldu.

Haber Merkezi | 09.10.2019 - 07:32..
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, daha çok para kazanmak için kolları sıvadı.

HEDEF AMERİKA

Yakında gideceği ABD'de eşi Başak Dizer'le 6 ay kalacak olan oyuncu, birçok yerli dizimizin buradaki televizyon kanallarında gösterilmesi için görüşmeler yapacak. Kıvanç Tatlıtuğ, bir yandan ülkemizin tanıtımını yaparken bir yandan da para kazanacak.

Kıvanç Tatlıtuğ yapımcılığa soyundu

Orlando'da yaşayan ağabeyi Tugay Tatlıtuğ ile ortak olacak olan ünlü oyuncu, buradaki 10 iş kadını hayranı tarafından kurulan 'Kıvanç Tatlıtuğ North America' derneğinin de desteğini arkasına almış durumda.

Şimdiden hazırlıklara başlayan hayranları oyuncu için ABD'de karşılama töreni yapacak.

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