Kızına platonik aşk besleyen öğretmene kurşun yağdırdı

Malatya'da özel bir lisede öğretmen olan Y.C., bir başka kurumda öğretmenlik yapan meslektaşını rahatsız etmeye başladı.

Bu durumdan rahatsız olan kadın öğretmen, durumu ailesine söyledi.

ARACINA ÇARPTI

Öğretmenin babası Z.K., Y.C.'yi arayarak kızını bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak çıkan tartışma üzerine Y.C., aracıyla Z.K.'nin evinin olduğu sokağa gelerek Z.K.'nin park halindeki aracına çarptı.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Y.C.'nin kendisine zarar vereceği düşüncesine kapılan baba Z.K., yanında bulunan pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ekipleri sevk edildi. Baba Z.K. ile açılan ateşten yara almadan kurtulan Y.C., gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş tüfek kartuşu bulurken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.