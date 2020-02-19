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Kocaeli'de eskort kadın arayanlar dolandırıldı

Polis tarafından tespit edilen kadınlar için dava açıldı. Mahkemeye çıkan mağdurlardan biri, "Parayı yatırdık ama ne gelen ne de giden oldu" dedi.

DHA | 19.02.2020 - 17:41..
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Kocaeli’de yaşayan B.S. ve F.N. adlı arkadaşlar, 2019 yılında, internet üzerinden müşteri bulan bir eskort sitesi tarafından verilen hesap numarasına 2 kadın için para gönderdi. Ancak kadınlar, bildirdikleri adrese gelmedi.

Aynı gün içinde farklı site üzerinden çağırdıkları kadınlarında gelmemesi üzerine ikili, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonunda B.S. ve F.N.'yi ilk dolandıranların, S.Ç. ve C.A. adlı kadınlar oldukları belirlendi.

2 şüpheli hakkında, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı.

"BİZE BEKLEMEMİZİ SÖYLEDİLER AMA KİMSE GELMEDİ"

Kocaeli 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuksuz kadın sanıklar gelmedi. Şikayetçi arkadaşlardan ise B.S. katıldı.

B.S., mağdur sıfatıyla verdiği ifadesinde, “Evde oturuyordum, arkadaşım aradı. 'Hazırlan İzmit’e çarşıya gideceğiz' dedi. Fuhuş için eskort sitesinden F. adında bir kadın bulduk, bulduğumuz kişi bize bir yerde beklememizi ve kadın göndereceğini söyledi. Bunun için bizden hesaplarına para yatırmamızı istedi. Ben ve arkadaşım parayı yatırdık ama ne gelen ne de giden oldu. Hiç kimse gelmedi.” dedi.

İKİNCİ KEZ DOLANDIRILDILAR

İkinci kez dolandırıldıklarını anlatan B.S., “Arkadaşım başka bir eskort sitesinden M. adında biri ile iletişim kurdu. Bu kişi de bize kadın göndereceğini söyleyerek, hesaba para yatırmamızı istedi. Biz de yatırdık. Ama yine kadın gelmedi. Paraların tamamını arkadaşım yatırdı. Telefon konuşmalarını da o yaptı. Benim bir kaybım yok." dedi.

Mahkeme, diğer mağdur ile sanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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