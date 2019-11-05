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Kocaeli'de evlere giren hırsız yakalandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 1 hafta içerisinde girdiği evlerden yaklaşık 150 bin TL’lik hırsızlık yapan şahıs tutuklandı.

İHA | 05.11.2019 - 23:27..
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 4 farklı eve giren şahıs, yaklaşık 150 bin TL’lik vurgun yaptı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Vatandaşlardan art arda gelen şikayetler üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 4 farklı eve giren şahsın da aynı kişi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili evlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın K.C. olduğunu tespit edildi.

13 FARKLI SUÇTAN 24 YIL 9 AY CEZASI VARMIŞ

Dün polis ekipleri tarafından, Osmangazi Mahallesi Secde Sokak’ta düzenlenen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde ve hırsızlık olayları sırasında kullandığı kiralık araçta yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahsın 13 farklı suçtan 24 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Adliyede yapılan işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de evlere giren hırsız yakalandı

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