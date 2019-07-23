Kocaeli'de kırmızı ışıkta geçti, motosikletliyi öldürdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, M.E.M. (20) idaresindeki 34 BA 7080 plakalı cip, Atatürk Bulvarı’nda seyir halindeyken aynı istikamette seyreden sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıştı.

Yaşanan kaza sonrasında plakası belirlenemeyen araçtaki sürücünün, cipe yaklaşması sonucunda M.E.M., kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan Sanayi Caddesi’ne dönmeye çalıştı.

KIRMIZIDA GEÇİP GENCİ AĞIR YARALADI

Bu sırada Atatürk Bulvarı’ndan, Şehit Rafet Karacan Bulvarı’na seyir halinde olan 34 EN 4639 plakalı motosikleti ile 22 yaşındaki Kadir Kaçar, cipin altında kaldı.

Cipin metrelerce sürüklediği Kadir Kaçar, başındaki kaskın da çıkması nedeni ile ağır yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

Kaçar, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü M.E.M. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde çarpıştığı araçtan inen şahısların kendilerine doğru küfür ederek geldiğini görünce büyük panik yaşadığını iddia eden M.E.M., bu sebepten dolayı panik yaptığını ve kırmızı ışık ihlali yaparak Kaçar idaresindeki motosiklete çarptığını söyledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.M., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan M.E.M.’in Kocaeli 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce suç vasfı ve delil durumunun şüphelinin lehine değişebileceği, beklenen ceza ile tutuklanmanın ölçülü olmayabileceği belirtilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

18 GÜN SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

Sevim ve Rahim Kaçar çiftinin 2 oğlundan birisi olan 22 yaşındaki Kaçar ise yaklaşık 18 gün boyunca tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi yoğum bakım ünitesinde yaşam savaşı verdi. 27 Haziran tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaçar, hayatını kaybetti.

6 AY ÖNCE ASKERDEN DÖNMÜŞTÜ

Kaçar’ın ölüm haberini alan aile hüzne boğuldu. Olaydan yaklaşık 6 ay önce vatani görevini tamamlayarak baba ocağına döndüğü öğrenilen Kadir Kaçar’ın cenazesi, memleketi Afyon’a götürüldü. Askerden döndükten sonra bir otomobil fabrikasında işe başladığı ve yaklaşık 3 ay önce de kazaya kurban gittiği motosikleti satın aldığı öğrenilen Kaçar, toprağa verildi.

ACILI AİLE SÜRÜCÜNÜN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYOR

22 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından büyük hüzün yaşayan Kaçar ailesi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan cip sürücüsü M.E.M.’in tutuklanması için yargı yoluna gitti. Kadir’in babası Rahim Kaçar, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün yaklaşık 1 buçuk aydır sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşmasının kedilerini daha da çok üzdüğünü söyledi.



"ŞEHİT OLSAYDI BU KADAR ÜZÜLMEZDİM"

Devlet büyüklerine seslenen baba Rahim Kaçar, cip sürücüsü için verilen kararda adaletsizlik olduğunu ifade ederek, “Yavrum kaldırıldığı hastanede 18 gün yoğum bakımda kaldı. 27 Haziran tarihinde acı haber geldi. Kurtaramadık, toprağa verdik. Ben buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Benim oğlum yok yere kırmızı ışık ihlali nedeni ile hayatını kaybetmiştir. 22 yaşındaki yavrumu toprağa verdim. Ben büyüklerimden adalet istiyorum. Benim oğlum askerde şehit olsaydı vatan sağ olsun derdim, bu kadar üzülmezdim. Ama kırmızı ışık ihlali yüzünden yavrumu bizden koparttılar İçimiz yanıyor” dedi.

































